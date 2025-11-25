Разделы

Бизнес Цифровизация Электроника
|

В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят производство интеллектуальных датчиков давления

Новым резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» стала компания, специализирующаяся на разработке и выпуске контрольно-измерительных приборов. Об этом CNews сообщил представитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию высокотехнологичной промышленности. Этому способствуют комплексные меры поддержки, в том числе налоговые и таможенные льготы, предоставляемые резидентам ОЭЗ Москвы. В I квартале 2026 г. будет запущено инновационное производство интеллектуальных контрольно-измерительных приборов. В ассортимент продукции нового резидента ОЭЗ войдут датчики дифференциального и абсолютного давления. Они используются в управлении технологическими процессами в фармацевтической, добывающей, нефтегазовой и химической промышленности, энергетике. Объем инвестиций в проект превысит 200 млн руб.», – сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Производственные мощности компании «РегСенсор» разместятся на площади 1370 квадратных метров. Запуск линий позволит создать 30 новых рабочих мест. Как рассказал генеральный директор предприятия Игорь Волков, производимые изделия позволяют измерять физические параметры различных технологических процессов в широком диапазоне давлений и температур, обрабатывать информацию и передавать ее на следующий уровень. В оборудовании резидента применяется цифровой, а не аналоговый протокол обмена данными.

Еще одна отличительная особенность датчиков заключается в использовании чистого кремния в качестве чувствительного элемента, что обеспечивает высокую точность и стабильность измерений.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития московской промышленности до 2030 г. Важное место в ней отведено площадкам ОЭЗ «Технополис Москва». Как отметил мэр, к 2030 г. планируется значительно расширить ОЭЗ – до 600 га и 5,6 млн квадратных метров производственной инфраструктуры. На предприятиях особой экономической зоны будут трудиться более 90 тыс. специалистов.

Предприятия-резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» могут пользоваться масштабными налоговыми преференциями и льготами: в течение 10 лет они освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет два процента вместо 25. Резиденты также освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сэкономленные средства предприятия направляют на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

В один день сорваны три закупки ПО и оборудования для ГАС «Правосудие»

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

«МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще