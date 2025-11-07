Разделы

Веб-сервисы
|

Этой осенью зоонянь на подработку ищут в полтора раза чаще

В этом году ноябрьские выходные были длиннее обычного, поэтому многие заранее запланировали короткие поездки. На этом фоне для владельцев домашних животных особенно важен вопрос надежного ухода за питомцем на время отъезда. Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Путешествий» изучили, как осенью изменился спрос на подработку зооняней, а также интерес пользователей к краткосрочным поездкам и аренде жилья для отдыха. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Путешествий», на ноябрьские праздники (2–4 ноября 2025 г.) пользователи заранее забронировали на 50% больше посуточных квартир и загородных домов, чем годом ранее — эффект удлиненных выходных и раннего планирования маршрутов.

Самыми популярными направлениями по количеству забронированных квартир стали Ленинградская и Московская области (доля: 11% в каждом регионе), Краснодарский край (9,5%), Татарстан (6%) и Нижегородская область (5%). Эти регионы привлекают туристов развитой инфраструктурой, разнообразными развлечениями и удобной транспортной доступностью. В то же время Краснодарский край выбирают те, кто стремится насладиться мягкой погодой и золотой осенью.

В сегменте аренды загородных домов путешественники чаще всего арендуют объекты в Карелии (доля: 13%), Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ленинградской и Московской областях (по 7%). Популярность этих направлений связана с богатой природой и возможностью отдохнуть в экологичном формате за пределами крупных городов.

В преддверии ноябрьских поездок компании, занимающиеся временным уходом за животными, заранее усиливают набор специалистов: нужно закрыть запросы на передержку, выстроить графики и обеспечить стабильный сервис на время отъездов. Поэтому в сентябре–октябре фиксируется рост предложений о подработке для зооняней: по данным «Авито Подработки», их количество увеличилось в полтора раза (+45% год к году)

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Любовь к животным — одно из ключевых требований для таких подработок. Нередко требуется не только покормить и выгулять питомца, но и создать для него комфортную, спокойную среду. Так, в Москве ищут специалиста по благополучию питомцев: в задачи входит их передержка — прогулки, при необходимости сопровождение к грумеру или ветеринару, регулярные фото- и видеоотчеты для хозяев, а также поддержание дружелюбной атмосферы и минимизация стресса для животного. Заказчик предлагает гибкий график, быстрые выплаты и доход до 30 тыс. руб/мес за подработку. Опыт не обязателен — гораздо ценнее любовь и ответственное, бережное отношение к животным.

«Осенью растет число коротких поездок, и владельцам домашних животных важно, чтобы их питомцы были в надежных руках. Поэтому компании активнее открывают предложения на подработку для зоонянь и догситтеров: нужны те, кто умеет обеспечить качественный уход. Наиболее заметный рост наблюдается в ЦФО: в сентябре–октябре бизнес здесь искал зоонянь в 2,5 раза чаще, чтобы обеспечить временный уход за питомцами в период поездок», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов

Обзор: Российские платформы для интернета вещей 2025

Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/