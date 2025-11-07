Этой осенью зоонянь на подработку ищут в полтора раза чаще

В этом году ноябрьские выходные были длиннее обычного, поэтому многие заранее запланировали короткие поездки. На этом фоне для владельцев домашних животных особенно важен вопрос надежного ухода за питомцем на время отъезда. Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Путешествий» изучили, как осенью изменился спрос на подработку зооняней, а также интерес пользователей к краткосрочным поездкам и аренде жилья для отдыха. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Путешествий», на ноябрьские праздники (2–4 ноября 2025 г.) пользователи заранее забронировали на 50% больше посуточных квартир и загородных домов, чем годом ранее — эффект удлиненных выходных и раннего планирования маршрутов.

Самыми популярными направлениями по количеству забронированных квартир стали Ленинградская и Московская области (доля: 11% в каждом регионе), Краснодарский край (9,5%), Татарстан (6%) и Нижегородская область (5%). Эти регионы привлекают туристов развитой инфраструктурой, разнообразными развлечениями и удобной транспортной доступностью. В то же время Краснодарский край выбирают те, кто стремится насладиться мягкой погодой и золотой осенью.

В сегменте аренды загородных домов путешественники чаще всего арендуют объекты в Карелии (доля: 13%), Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ленинградской и Московской областях (по 7%). Популярность этих направлений связана с богатой природой и возможностью отдохнуть в экологичном формате за пределами крупных городов.

В преддверии ноябрьских поездок компании, занимающиеся временным уходом за животными, заранее усиливают набор специалистов: нужно закрыть запросы на передержку, выстроить графики и обеспечить стабильный сервис на время отъездов. Поэтому в сентябре–октябре фиксируется рост предложений о подработке для зооняней: по данным «Авито Подработки», их количество увеличилось в полтора раза (+45% год к году)

Любовь к животным — одно из ключевых требований для таких подработок. Нередко требуется не только покормить и выгулять питомца, но и создать для него комфортную, спокойную среду. Так, в Москве ищут специалиста по благополучию питомцев: в задачи входит их передержка — прогулки, при необходимости сопровождение к грумеру или ветеринару, регулярные фото- и видеоотчеты для хозяев, а также поддержание дружелюбной атмосферы и минимизация стресса для животного. Заказчик предлагает гибкий график, быстрые выплаты и доход до 30 тыс. руб/мес за подработку. Опыт не обязателен — гораздо ценнее любовь и ответственное, бережное отношение к животным.

«Осенью растет число коротких поездок, и владельцам домашних животных важно, чтобы их питомцы были в надежных руках. Поэтому компании активнее открывают предложения на подработку для зоонянь и догситтеров: нужны те, кто умеет обеспечить качественный уход. Наиболее заметный рост наблюдается в ЦФО: в сентябре–октябре бизнес здесь искал зоонянь в 2,5 раза чаще, чтобы обеспечить временный уход за питомцами в период поездок», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».