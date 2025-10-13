Разделы

«Лаборатория Касперского» изучила, откуда россияне узнают новости про кибербезопасность и ИТ

«Лаборатории Касперского» провела опрос «Киберповестка в медиапотреблении россиян», чтобы выяснить, из каких источников и в каких форматах пользователи предпочитают узнавать о событиях из сферы кибербезопасности. Наибольшее доверие у тех, кто интересуется новостями об инфобезе и ИТ, вызывают Telegram-каналы — 39%. На втором месте телевидение (32%), на третьем — российские новостные сайты (24%). Эксперты компании отмечают: независимо от того, какие ресурсы предпочитает пользователь, важно проверять информацию, чтобы защититься от фейков и мошенничества.

Узнавать новости о кибербезопасности и ИТ большинство предпочитает в виде коротких постов (66%), а также видео, телевизионных передач и документальных фильмов (56%). Читать статьи и другие длинные тексты любят 27% респондентов, а каждый пятый слушает подкасты, радио- и аудиоматериалы.

Не только кибербез. Среди всех источников информации, независимо от интересов, россияне больше всего доверяют телевидению и Telegram-каналам — по 33%, в пятёрку также вошли российские новостные сайты, ленты новостей в браузерах и видеоплатформы. Нейросети, несмотря на растущую популярность, большинство россиян пока не считает надёжным источником информации. Чат-ботам, таким как ChatGPT, а также ИИ-агрегаторам новостей в сумме доверяют 7%. Сервисы на базе искусственного интеллекта могут «галлюцинировать», то есть выдавать ошибочную информацию и придумывать факты, поэтому их нужно обязательно перепроверять.

Как отбирают новости. Пользователи обращают внимание на то, что предлагают им сами информационные ресурсы. Более половины (57%) опрошенных россиян просматривают новости на главной странице или в основной ленте, 35% изучают рекомендованные подборки. Переходят в интересующий раздел (например, политика, технологии, спорт) — 40% респондентов, а самостоятельно ищут новости по интересующим темам — 22%.

Пользователи не всегда готовы читать статьи, короткие новости и другие тексты полностью. Тем не менее погружаться в материал от начала до конца всё ещё готовы 57% респондентов. В числе других форматов чтения — обращение к кратким сводкам или анонсам (46%), беглое чтение с пропуском деталей (28%), просмотр заголовков (10%).

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
Импортонезависимость

Что касается видео- и аудиоформатов, то смотрят или слушают новости целиком меньше половины респондентов (44%), при этом 33% могут потреблять их в фоновом режиме, занимаясь другими делами, 28% обращают внимание только на интересные и важные фрагменты новостей, а 12% предпочитают короткие обзоры или дайджесты вместо полного выпуска.

«Мне было интересно узнать, что сохраняется тенденция доверия традиционным СМИ, в частности телевидению. Она отчётливо проявилась ещё в ковидный период, когда на людей обрушился огромный информационный поток и встал вопрос, кому верить. Телевидению люди доверяют из-за серьёзного отношения к фактчекингу. Telegram-каналы в качестве источника информационного контента — это, правда, удобно. Но здесь нельзя не упомянуть такой термин, как „постреальность”. Когда люди не хотят выходить из своего собственного „информационного пузыря”, что, кстати, возвращает нас к теме кибербезопасности. Лично мне очень отрадно, что у нас совместно с „Лабораторией Касперского” есть специальный курс по IT-журналистике, который анализирует все эти явления. Это очень важно сейчас», — сказал Иван Князев, профессор Института медиа НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Журналистика».

«Сейчас у пользователей огромный выбор источников информации. Независимо от того, какие ресурсы предпочитает человек, важно мыслить критически и помнить о киберрисках. Злоумышленники пользуются тем, что в большом потоке новостей и публикаций в соцсетях человек может потерять бдительность. Они могут создавать фишинговые ресурсы, придумывать убедительные легенды, нацеленные на конкретных людей, создавать видео- и аудиодипфейки. Кроме того, мошенники сейчас активно используют ИИ-инструменты, поэтому кибератаки становится всё сложнее распознать. При этом они обращают внимание на то, какие цифровые сервисы популярны среди пользователей, и адаптируют под них свои схемы. Поэтому необходимо внимательно проверять все факты, особенно в таких сферах, как кибербезопасность, с осторожностью относиться к заманчивым предложениям, не вводить свои конфиденциальные данные на сомнительных ресурсах и пользоваться надёжными защитными решениями», — отметила Юлия Полякова, руководитель внутреннего исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

