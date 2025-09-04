Разделы

«Фасадные Решения» внедрили на стройплощадке «умные часы»

Компания «Фасадные Решения» сообщила об успешном запуске пилотного проекта с использованием смарт-часов Work Watch для строителей на объекте: такое внедрение направлено на повышение управляемости процессов и производительности труда. Это один из первых случаев в России, когда цифровые технологии подобного уровня внедряются не девелопером, а подрядной компанией. Об этом CNews сообщили представители «Фасадных Решений».

Современные умные часы, интегрированные с облачной аналитической платформой позволяют: автоматически фиксировать начало и окончание смены, реальное время работы, простои и ключевые перемещения; отслеживать местоположение сотрудников на площадке, включая возможность оперативно реагировать в режиме реального времени, например, на падение с высоты или другие ситуации повышенного риска; собирать объективный показатель активности: система накапливает аналитику и помогает оценивать продуктивность бригад, точнее управлять мотивацией строителей и обеспечивать большую точность при планировании работ; предоставлять данные для точного прогнозирования выработки, расчетов премий и повышения общей эффективности.

«На площадке выставляются контрольные точки по периметру, и все перемещения сотрудников становятся видимыми. Параллельно искусственный интеллект обучается типовым движениям и фиксирует активность: выполняет ли сотрудник работу, находится ли в простое или покинул рабочую зону. В конце смены часы сдаются, а данные автоматически выгружаются на сервер, и на их основе формируется аналитика: реальное время работы, количество простоев, производительность труда», — сказали представители компании.

Внедрение такого инструмента в стройку решает сразу несколько задач: позволяет получить прозрачную статистику для подрядчика и заказчика, дает возможность прогнозировать сроки сдачи объектов с высокой точностью, повышает производительность за счет работы с данными и даже снижает финансовые риски. Также в компании отмечают, что смарт-часы могут частично заменить традиционные системы СКУД: Благодаря уникальной метке и связке с системой видеонаблюдения, часы позволяют точно определить, кто и когда находился на объекте, без необходимости установки турникетов, карточек или Face ID. Это упрощает контроль, снижает затраты и усиливает безопасность.

Кроме того, устройства обладают водонепроницаемым и антивандальным корпусом, адаптированным под условия строительной площадки. При краже устройство становится бесполезным.

«Такие решения уже применяют крупные промышленные заказчики вроде «Сибура» и «Северстали». Они видят повышение продуктивности на 15–20%. Но в сегменте жилого строительства цифровизация пока в зачатке — многие девелоперы не до конца понимают эффект. А ведь это — прозрачная статистика, возможность точного планирования сроков и объективный показатель продуктивности. Мы уверены: в ближайшие годы такие технологии станут отраслевым стандартом», — сказал генеральный директор «Фасадных Решений» Станислав Мохначев.

