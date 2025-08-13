Разделы

«Деловые Линии» запустили экспресс-доставку для поставщиков маркетплейсов

Новая услуга доступна для всех основных складов онлайн-площадок по России. При ее выборе сроки перевозки для поставщиков сокращаются в 1,5-2 раза. Например, из Москвы в Краснодар груз будет ехать три дня вместо пяти, а из Екатеринбурга – шесть дней вместо восьми. Об этом CNews сообщили представители компании «Деловые Линии».

Добавить опцию можно на сайте компании при заказе перевозки. При выборе экспресс-доставки клиентам также доступны приоритетное обслуживание, страхование груза и сроков транспортировки.

«Если говорить в целом о перевозках на склады маркетплейсов, лидерами среди площадок-получателей остаются Wildberries, Ozon и «Все инструменты». Также мы фиксируем увеличение среднего веса одной партии груза, перевозимой на онлайн-площадки. В первом полугодии показатель вырос почти на четверть. Большая часть селлеров приходит из отраслей розничной торговли и моды – это 53% и 12% от числа всех клиентов сегмента соответственно. В основном заказы идут из Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов», – сказали представители ГК «Деловые Линии».

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

В компании добавили, что чаще всего клиенты отправляют одежду, косметику и хозтовары. Специалисты оператора также отмечают, что в марте, апреле и июне фиксировали увеличение числа отправок обуви и инструментов.

Кроме доставки по схемам, когда груз едет на склад или сортировочный центр маркетплейса, «Деловые Линии» также осуществляют перевозки по схеме, когда селлер хранит заказы у себя, сам их собирает и занимается доставкой до покупателей, в том числе с помощью транспортной компании. Как правило, такую схему выбирают поставщики крупногабаритных товаров, например мебели, сантехники, шин, дисков. Транспортировка до терминала оператора или адреса получателя в компании доступна в более чем 2200 населенных пунктов России.

