Проект «Сигмы» и «ТЭК СПб» стал лауреатом премии РБК Digital Awards

Геоинформационная система, разработанная российской ИТ-компанией «Сигма» для «ТЭК СПб», стала лауреатом премии РБК Digital Awards-2025 в номинации «Цифровая платформа». Экспертное жюри подтвердило, что решение отвечает главным критериям конкурса: инновационность, социальная значимость и применение перспективных технологий, особенно важных для региона.

«СИГМА.СУС» (система управления сетями) — единая цифровая платформа для автоматизации и оптимизации ключевых процессов в сфере управления тепловыми сетями и энергообъектами. Она помогает теплосетям обеспечивать одну из ключевых задач городского хозяйства: теплоснабжение и подачу горячей воды в дома и на предприятия. Это особенно важно в условиях Санкт-Петербурга – самого северного мегаполиса России, где в зимний период температура воздуха может опускаться ниже -25,5 градусов по Цельсию, а общая протяженность тепловых сетей, управляемых «ТЭК СПб», составляет более 4800 км.

«Это первое внедрение "СИГМА.СУС" в сфере тепловой энергетики. Получить премию РБК Digital Awards вместе с нашим заказчиком, АО "ТЭК СПб" – большая честь и стимул к дальнейшему развитию этого ответственного и интересного проекта. Благодарим всех экспертов за высокую оценку нашей работы!» — отметил Константин Сипачев, директор департамента решений АСТУ компании «Сигма».

«АО "ТЭК СПб" отапливает и снабжает горячей водой порядка 16000 домов Петербурга, в которых живет около 3 млн человек. Благодаря решению "Сигмы" мы получили надежную систему, которая позволит предупреждать и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, а главное – оперативно обеспечивать подачу тепла в дома горожан. Вместе мы продолжим работать над развитием платформы, и я уверена, что в результате получим полноценное информационное пространство для решения еще более широкого спектра задач», — подчеркнула Мария Палина, руководитель стратегических проектов «ТЭК СПб».

«СИГМА.СУС» включена в Реестр отечественного ПО. Система обеспечивает сбор, обработку, визуализацию и анализ пространственных данных, связанных с объектами тепловой инфраструктуры и подключенными потребителями, позволяет в режиме реального времени рассчитывать гидравлический и тепловой режимы и предлагать диспетчеру различные сценарии: как минимальными средствами локализовать объем отключенных потребителей и откуда обеспечить подачу тепла для них.

***

«ТЭК СПб» — одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Западного региона, занимающая около 48% рынка тепловой энергии Петербурга. Внедрение решения «Сигмы» способствует формированию целостного подхода к управлению городскими ресурсами и предоставлению качественных услуг для жителей Санкт-Петербурга.

Организатор Digital Awards — деловое издание РБК Петербург. Одна из целей премии — выявление и популяризация передовых проектов в области цифровых технологий, созданных петербургскими компаниями или реализованных на территории Санкт-Петербурга.

«Сигма» — универсальный ИТ-интегратор, лидер цифровизации энергетики и ЖКХ. Компания обладает многоуровневой экспертизой в области разработки, внедрения, сопровождения и развития аналитических, биллинговых и расчётных систем, мобильных решений, системной интеграции и других направлений, обеспечивающих комплексную автоматизацию деятельности энергосетевых и энергосбытовых компаний.