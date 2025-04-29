«Авито Работа»: топ-5 вакансий в преддверии летнего сезона

По данным «Авито Работы», в преддверии летнего сезона и майских праздников активно растет востребованность работников в сферах озеленения, общепита и обслуживания. Так, спрос на садовников в апреле 2025 г. вырос на 65% по сравнению с мартом. Также активнее стали искать сотрудников на позицию поваров (+11%) и барист (+10%). Работодатели предлагают соискателям различные форматы работы: от полного дня до сменного графика и возможностей подработки. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Аналитики платформы изучили актуальные предложения по всей России и составили топ-5 сезонных вакансий. В подборку вошли садовник-озеленитель, бариста Bubble Tea, мастер сладкой ваты, контролер-аниматор и повар-шашлычник.

В Казани ищут садовника-озеленителя для ухода за растениями на территории популярного курортного комплекса. Компания предлагает 40 тыс. руб. на руки за частичную занятость (четыре–пять часов в день). В обязанности входит посадка цветов, обрезка кустарников, уход за газонами и обработка растений от вредителей. Работодатель предоставляет льготное питание, униформу, подарки на праздники и бесплатное посещение аквапарка. Для опытных кандидатов (от одного года) предусмотрены надбавки за стаж.

В Петрозаводске баристе по приготовлению Bubble Tea и десертов предлагают зарплату от 45 тыс. руб. до 70 тыс. руб. в месяц при сменном графике работы. Работодатель компенсирует оформление медицинской книжки, предоставляет униформу и бесплатное питание во время смены. От сотрудника требуется энергичность, аккуратность и общительность. Опыт не обязателен — работодатель научит всему на месте.

В кофейню в Краснодаре требуется мастер по приготовлению сладкой ваты с зарплатой 2,5 тыс. руб. за смену. Работодатель предлагает официальное оформление, стабильные выплаты дважды в месяц и удобный график работы 2/2. Главные задачи — приготовление сладкой ваты, обслуживание покупателей и поддержание чистоты рабочего места. В команду ждут активного, ответственного и жизнерадостного человека без требований к опыту работы – всему научат на месте.

Детский центр в Ростове-на-Дону ищет на работу энергичных и коммуникабельных контролеров-аниматоров. Работодатель предлагает стабильный заработок от 2,7 тыс. руб. за смену. Работа будет заключаться в создании праздничной атмосферы для маленьких гостей — организации досуга на игровых площадках, приветливом общении с детьми и их родителями, контроле за соблюдением правил безопасности и поддержании порядка в центре. В качестве компенсации сотруднику предоставляется бесплатное двухразовое питание во время смен, а также специальные бонусы для сотрудников — подарки детям на праздники и скидки на услуги центра.

Ресторан в Красногорске ищет профессионального шашлычника-мангальщика для работы с мясными блюдами. Работодатель предлагает достойное вознаграждение от 100 тыс. руб. до 140 тыс. руб. в месяц, а также официальное трудоустройство и стабильный график работы 5/2 или 6/1. Идеальный кандидат — это специалист с подтвержденным опытом работы от одного года, в совершенстве владеющий техникой приготовления блюд на открытом огне. Сотруднику предстоит отвечать за весь цикл приготовления мясных блюд русской, европейской и кавказской кухни — от контроля качества сырья до финальной подачи. Компания также обеспечивает полноценное питание во время смен и предлагает возможности для повышения квалификации.