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В России зафиксирован профицит управленцев

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, насколько сегодня в России востребованы специалисты с управленческими навыками, какие зарплаты им предлагают и какие требования предъявляют работодатели. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Уровень конкуренции

По итогам марта 2025 г. представители профобласти «Высший и средний менеджмент» оказались профицитны по всей стране, hh.индекс, количество резюме на вакансию, в целом по России составил 21,8 при норме от 4 до 8. Аналогичные цифры наблюдаются в большинстве регионов, только на Чукотке управленцы находятся в нормальном диапазоне конкуренции – 5,3 резюме на вакансию. А максимальные значения индекса конкуренции зафиксированы в Республике Ингушетия – 36,2 резюме на вакансию, в Чеченской Республике – 39,7 и в Республике Калмыкия – 48,6.

Рост резюме и вакансий

За первые три месяца 2025 г. работодатели в России опубликовали почти 40 тыс. вакансий для руководителей, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 г. Если прицельно посмотреть на март 2025 г., то динамика вакансий год к году положительная: +6%, динамика резюме гораздо более впечатляющая – речь идет о +31% к марту 2024 г. В марте 2025 г. в целом по стране вышли или обновили свои резюме на hh.ru более 350 тыс. представителей высшего и среднего менеджмента.

В топ-5 отраслей, где чаще всего искали руководителей в 2025 г. вошли компании, занимающиеся розничной торговлей, строительством и недвижимостью, ИТ, продуктами питания и услугами для бизнеса.

Среди регионов-лидеров, которые разместили больше всего предложений для топов за первые три месяца 2025 г. – Москва (11 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (3,5 тыс.), Московская область (1,9 тыс.), Свердловская область (1,5 тыс.) и Краснодарский край (1,4 тыс.).

Предлагаемые и ожидаемые зарплаты

По итогам марта 2025 г. средняя предлагаемая зарплата для представителей профобласти «Высший и средний менеджмент» составила максимальные по стране 139,9 тыс. руб. (здесь уверенное первое место среди всех других сфер). Средняя ожидаемая - 150 тыс. руб.

В разрезе регионов лидируют по зарплатным предложениям для топов Москва (200 тыс. руб. по итогам марта 2025 г.), Якутия (150, 6 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (150 тыс. руб.).

По зарплатным ожиданиям в топ-3 входят Москва (230 тыс. руб.), Магаданская область (180 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкий АО (175 тыс. руб.).

Топ навыков в вакансиях для топ-менеджеров

Чаще всего работодатели указывали в вакансиях этого года для топ-менеджеров следующие навыки: организаторские, руководство коллективом, управление производством и/или продажами, обучение и подбор персонала, стратегическое мышление, ведение переговоров и мотивация команды.

«То, что среди основных навыков – большинство так или иначе связаны с работой с персоналом, говорит о значительном изменении на рынке труда, вызванном во многом дефицитом кадров в последние годы, – теперь забота о сотрудниках – это не только задача эйчаров, это стратегическая задача любого руководителя. Не будет команды, не будет развития бизнеса, да и в принципе его самого – теперь это понимают руководители на всех уровнях», – сказала Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.

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