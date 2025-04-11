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IEK GROUP продемонстрирует высокотехнологичные комплексные решения для нефтегазовой отрасли

IEK GROUP приглашает посетить свой стенд на международной выставке «НЕФТЕГАЗ-2025», которая пройдет в Москве с 14 по 17 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Специалисты холдинга предоставят информацию о продуктах и сервисах компании, а также поделятся опытом решения актуальных задач в нефтегазовой сфере, включая телемеханизацию процессов добычи транспортировки и хранения, диспетчеризацию и управление системами измерений, водоподготовкой, насосными станциями, а также резервуарными парками.

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Центром притяжения стенда компании станут зоны IEK DIGITAL и «Автоматизация»: здесь будут представлены бренды MasterSCADA, ONI и ITK. Реализованные ими решения позволяют управлять непрерывными процессами, автоматизируя их «от датчика до облака». В их числе — технологии передачи, обработки и хранения данных, направленные на повышение эффективности предприятий нефтегазового сектора.

На стенде будет также представлена платформа для автоматизации технологических процессов MasterSCADA 4D. Посетители смогут увидеть готовые решения на ее базе, предназначенные для предприятий нефтегазовой отрасли.

В числе новинок компания презентует:

  • новую кроссплатформенную среду разработки MasterSCADA 4D под управлением отечественной операционной системы;
  • облачную NO-code платформу для сбора, анализа и визуализации данных с промышленных устройств интернета вещей IEK IIoT Platform;
  • приложение для диспетчеризации инженерного оборудования на базе цифровых информационных моделей MasterDigitalTwin;
  • ПЛК различных серий для автоматизации инженерных систем и процессов ONI by IEK;
  • панели оператора, промышленные компьютеры и новые частотные преобразователи ONI by IEK.
  • модульный трехфазный ITK ИБП ELECTRA 200 кВт EOM-F-200KVA, обеспечивающий надежное электроснабжение и защиту оборудования.

Обладает такими преимуществами как гибкость решения и масштабируемость, резервирование N+1 модулями 25 кВт, компактность, низкие первоначальные затраты, возможность распределить расходы поэтапно и т.д.

На стенде IEK GROUP также можно будет познакомиться с решениями для взрывоопасных зон — системами молниезащиты и заземления, взрывозащищенными светильниками FEREKS, клеммами ARMAFIX, электромонтажными шкафами в композитном корпусе.

Кроме того, на выставке будут представлены премиальные продукты ― низковольтное комплектное устройство (НКУ) FORMAT PRO (инновационная разработка инженеров IEK GROUP, созданная на базе продуктов одного бренда) и силовое оборудование линейки ARMAT (устройства защиты и коммутации электросетей).

Также будет продемонстрировано силовое коммутационное оборудование завода АО «Контактор» и представлены сертифицированные современные решения по ретрофиту, предназначенные для замены автоматических выключателей без модернизации оболочек НКУ и выполнения сложных электромонтажных работ по изменению компоновки шин и кабельных линий.

IEK GROUP ждет клиентов и партнеров в павильоне 2, зал 2, стенд 22С55.

Рекламаerid:2W5zFK8pirUРекламодатель: АО "ИЭК ХОЛДИНГ"ИНН/ОГРН: 5074092485/1255000000034Сайт: https://www.iek.ru/

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