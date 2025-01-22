Т2 увеличила темпы indoor-строительства в Москве на 60% в 2024 году

T2, российский оператор мобильной связи, увеличивает площадь покрытия связи внутри зданий и оснащает ключевые социальные объекты столицы и офисы крупных компаний стабильным мобильным интернетом. В 2024 г. темпы строительства увеличились на 60% по сравнению с 2023 г. В метро число базовых станций приросло на 8% благодаря расширению подземных транспортных линий, на остальных объектах – на 10%.

Т2 подводит итоги расширения indoor-покрытия в Москве в 2024 г. Количество телеком-инфраструктуры для обеспечения связи внутри зданий увеличилось на 10%, при этом по итогам 2023 г. в сравнении с 2022 показатель был на уровне 4,5%. Общий темп прироста строительства indoor-сетей – 60% год к году.

Проект затрагивает строительство оборудования в жилых комплексах, столичных районных центрах и больницах, учебных заведениях, хостелах, на спортивных объектах и транспортно-пересадочных узлах. Из крупных объектов в прошлом году сигнал появился в трех блоках комплекса «Башня на Набережной» Московского международного делового центра, в аквакомплексе «Лужники», первом комплексе долины МГУ – кластере «Ломоносов», многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» у метро ВДНХ, а также в 13 крупных ЖК от федеральных девелоперов.

Темп увеличения количества базовых станций в Московском метрополитене сохраняется. Год к году число элементов телеком-инфраструктуры увеличилось на 8%, такой же показатель зафиксирован по итогам развития в 2023 г. В сентябре и декабре прошлого года подземка пополнилась 8 станциями, Т2 оснащала новые локации сетями 3G/4G еще на этапе строительства.

Проект по расширению indoor-покрытия также затронул регионы страны. В Санкт-Петербурге оператор провел связь в самом крупном ледовом комплексе мира – «СКА Арене», в многопрофильном медицинском центре нового поколения «Белоостров», а также в 10 крупных торговых центрах. На Юге Т2 развернулась в гостиничном комплексе Mantera Supreme Seaside и комплексе резиденций Mantera Seaview residence на федеральной территории «Сириус», в Улан-Удэ – в новом аэровокзальном комплексе аэропорта «Байкал», в Перми – в ТРЦ «iMall Эспланада» на площади свыше 40,5 тыс. квадратных метров.