Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

Т2 увеличила темпы indoor-строительства в Москве на 60% в 2024 году

T2, российский оператор мобильной связи, увеличивает площадь покрытия связи внутри зданий и оснащает ключевые социальные объекты столицы и офисы крупных компаний стабильным мобильным интернетом. В 2024 г. темпы строительства увеличились на 60% по сравнению с 2023 г. В метро число базовых станций приросло на 8% благодаря расширению подземных транспортных линий, на остальных объектах – на 10%.

Т2 подводит итоги расширения indoor-покрытия в Москве в 2024 г. Количество телеком-инфраструктуры для обеспечения связи внутри зданий увеличилось на 10%, при этом по итогам 2023 г. в сравнении с 2022 показатель был на уровне 4,5%. Общий темп прироста строительства indoor-сетей – 60% год к году.

Проект затрагивает строительство оборудования в жилых комплексах, столичных районных центрах и больницах, учебных заведениях, хостелах, на спортивных объектах и транспортно-пересадочных узлах. Из крупных объектов в прошлом году сигнал появился в трех блоках комплекса «Башня на Набережной» Московского международного делового центра, в аквакомплексе «Лужники», первом комплексе долины МГУ – кластере «Ломоносов», многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» у метро ВДНХ, а также в 13 крупных ЖК от федеральных девелоперов.

Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации
Цифровизация

Темп увеличения количества базовых станций в Московском метрополитене сохраняется. Год к году число элементов телеком-инфраструктуры увеличилось на 8%, такой же показатель зафиксирован по итогам развития в 2023 г. В сентябре и декабре прошлого года подземка пополнилась 8 станциями, Т2 оснащала новые локации сетями 3G/4G еще на этапе строительства.

Проект по расширению indoor-покрытия также затронул регионы страны. В Санкт-Петербурге оператор провел связь в самом крупном ледовом комплексе мира – «СКА Арене», в многопрофильном медицинском центре нового поколения «Белоостров», а также в 10 крупных торговых центрах. На Юге Т2 развернулась в гостиничном комплексе Mantera Supreme Seaside и комплексе резиденций Mantera Seaview residence на федеральной территории «Сириус», в Улан-Удэ – в новом аэровокзальном комплексе аэропорта «Байкал», в Перми – в ТРЦ «iMall Эспланада» на площади свыше 40,5 тыс. квадратных метров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» получили «зеленый свет» на создание 5G-сетей. Но частоты придется делить с силовиками

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще