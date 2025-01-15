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Авторы Telegram-каналов заработали с «Яндексом» в 2024 году 1,7 млрд рублей

В 2024 г. число каналов-партнеров рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) выросло до 10 тыс.. Telegram-каналы заработали с «Яндексом» за год 1,7 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Монетизацию от «Яндекса» уже используют Telegram-каналы в четырех странах: России, Белоруссии, Узбекистане и Казахстане. Этот инструмент позволяет авторам экономить время на поиске рекламодателей и развивать каналы.

Реклама от РСЯ оформлена как обычный пост с картинкой или видео и ссылкой. Нейросети «Яндекса» подбирают рекламу согласно настройкам канала, а публикует посты специальный бот. Все посты автоматически маркируются в соответствии с требованиями законодательства.

Владелец Telegram-канала управляет временем и частотой выхода рекламных постов. В одном канале может выходить до трех рекламных постов в день при наличии нерекламного контента между ними. Это помогает сохранять лояльность подписчиков канала и эффективность рекламы.

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Безопасность

Сотрудничать с рекламной сетью Яндекса могут как публичные, так и частные каналы. Среди партнеров РСЯ по состоянию на январь 2025 г. есть Telegram-каналы с аудиторией от 1,5 тыс. до 1,8 млн подписчиков. Для небольших каналов монетизация от «Яндекса» может стать основным источником дохода, а для более крупных — дополнительным.

«Яндекс» начал бета-тестирование монетизации Telegram-каналов в июле 2023 г. Новый инструмент позволил бизнесу автоматизировать процесс продвижения в популярном мессенджере и запускать рекламные кампании одновременно в большом количестве каналов в стандартном интерфейсе «Яндекс Директа». Рекламу в Telegram за год использовали около 18 тыс. рекламодателей. Больше всего в продвижение в Telegram-каналах через «Директ» инвестировали бизнесы категорий «недвижимость», «авто», «образование».

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