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МТС: магаданцы включают смартфоны первыми в стране

МТС провела анализ экранного времени клиентов за последние пять лет. В 2024 г. по сравнению с пандемийным 2020 г. пользователи стали просыпаться и брать в руки смартфон на 16 минут раньше, а выполнять действия на девайсе перед сном – на пять минут позже. В сутки россияне стали проводить со смартфоном на 21 минуту дольше. При этом жители Магадана оказались самыми «ранними пташками» в стране по использованию смартфона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики Big Data МТС сравнили среднее время первого и последнего в течение суток действия пользователей на смартфоне с учетом местного времени. Под действием рассматривались звонки, отправка или получение SMS и интернет-сессии.

Раньше всех включают смартфоны жители Дальневосточного федерального округа. В топ-5 городов попали Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Якутск. Здесь первая активность фиксируется, в среднем, без десяти минут шесть утра. Позже всех смартфонами начинают пользоваться жители Центрального федерального округа – в среднем, в четверть восьмого утра. Дольше всех спят жители Орла, Твери, Владимира, Костромы и Тамбова.

Среднее время последних действий на смартфоне в течение пяти лет последовательно сдвигалось в сторону более позднего – на одну минуту в год. Если в 2020 г. последнее действие приходилось в выходные на 23 часа 8 минут, то к 2024 г. сдвинулось на 23 часа 13 минут. Аналогичное смещение времени ухода в спящий режим произошло и в рабочие дни: с 23 часов 6 минут в 2020 г. до 23 часов 11 минут в 2024 г.

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Цифровизация

В ночное время магаданцы общаются в мессенджерах и соцсетях, а также активно смотрят видео. Самыми популярными ночными сервисами по количеству пользователей и объему потребляемого дата-трафика в 2024 г. стали Telegram, YouTube и TikTok. Звонят по ночам абоненты чаще в выходные, чем в будни, а средний разговор длится 1,5 минуты.

Исследование режима экранного времени проводилось на основе обезличенных данных абонентов по рабочим и выходным дням в период с января 2020 г. по ноябрь 2024 г. на всей территории действия сети МТС в России. В расчет принимались первые и последние события на устройстве (звонок, SMS или выход в интернет) в сутки по местному времени.

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