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Конференция «Сохранить все: безопасность информации»

  • Как не затоптать следы хакеров в ходе расследования?
  • Как обеспечить безопасность компании без рисков для себя?
  • Как выглядит современная платформа защиты данных?
  • Как безопаснику начать говорить на языке бизнеса?

Узнайте об этом на конференции «Сохранить все: безопасность информации» — ключевом ИТ- / ИБ-событии осени.

24 октября 2024 г. в Москве пройдет конференция о защите данных на каждом этапе жизненного цикла. В ней примут участие эксперты и разработчики решений в сфере информационной и сетевой безопасности, представители бизнеса и органов государственной власти, профильные юристы.

Пять причин прийти

  • Дискуссии о основополагающих аспектах кибербезопасности и решениях для защиты данных.
  • Обсуждение ключевой темы 2025 г. «Экономика безопасности данных».
  • Разбор практических кейсов безопасности с ТОП-практиками отрасли.
  • Хакатон «Следы хакера», где участники будут состязаться в умении расследовать инциденты ИБ с применением современных инструментов для борьбы с киберугрозами.
  • Прямой диалог с регуляторами и представителями бизнеса.

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