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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на моющие пылесосы на рынке России на 90% в первом полугодии 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, делится результатами экспертной аналитики рынка пылесосов в России в первом полугодии 2024 г.: всего за указанный период россияне приобрели 4,7 млн пылесосов на общую сумму 52,1 млрд руб. Это на 14% больше в штучном и на 31% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В топ-5 брендов входят Dreame, Xiaomi, Samsung, Tefal и Polaris. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Самый быстрорастущий и перспективный сегмент рынка являются моющие пылесосы. По сравнению с первым полугодием 2023 г. рост этого сегмента составил 65% в штучном и 90% в денежном выражении. Моющие пылесосы активно заменяют традиционные цилиндрические модели. В топ-3 популярных производителей моющих пылесосов в денежном выражении входят такие компании как Karcher (23%), Dreame (20%) и Thomas (16%).

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М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на моющие пылесосы на рынке России на 90% в первом полугодии 2024 года

Также в 2024 г. повышенным спросом у потребителей пользуются роботы-пылесосы и ручные пылесосы. Доля каждой категории в денежном выражении составляет треть (33%) всего рынка. При этом в штучном выражении доля ручных пылесосов составляет 40%, а роботов – 18%. Средняя цена на робот-пылесос составляет 21 тыс. руб., а на ручные модели – 9 тыс. руб.

В категории роботов-пылесосов первое и второе место делят между собой компании Dreame и Xiaomi. Каждая занимает около 27% рынка в денежном выражении. Третье место занимает бренд Roborock. Китайские производители активно конкурируют друг с другом, что приводит к появлению на рынке обширного ассортимента технологичных моделей по доступным ценам.

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Большой рост показывает категория ручных пылесосов. В первом полугодии 2024 г. этот сегмент вырос на 40% в денежном и на 9% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с 2023 г. китайские бренды постепенно увеличивают свою долю по сравнению с европейскими брендами.

Руководитель департамента «Крупная бытовая техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Михаил Посвирнин: «Общий рост спроса на пылесосы связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, появились модели роботов-пылесосов с искусственным интеллектом, которые лучше ориентируются в пространстве, способны избегать препятствий и адаптироваться к разным полам в помещении. Во-вторых, современные модели автоматически возвращаются на базу для очистки пылесборника. База может сама опустошать пылесборник и хранить мусор в большом контейнере, что делает уборку практически полностью автоматизированной. Также большой популярностью пользуются устройства с удаленным управлением с помощью смартфона. Диджитализация категории приводит к активному обновлению моделей среди пользователей».

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