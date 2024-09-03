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«К2Тех» создал комплексный ИТ-ландшафт для федерального университета

«К2Тех» осуществил масштабный проект по созданию ИТ-ландшафта одного из федеральных университетов России: реализованы многофункциональные конференц-залы и учебные аудитории, обустроен блок для проведения спортивных соревнований, создан центр обработки данных. На территории университета развернута высокоскоростная сеть передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В ходе выполнения проекта специалисты «К2Тех» провели технологическое оснащение студенческого комплекса, дворца спорта, медицинского центра, тренировочного поля, парковой зоны и жилых корпусов. На площади студенческого центра команда «К2Тех» выполнила монтаж, пуско-наладку и интеграцию девяти систем, в том числе центра обработки данных. Многофункциональный конференц-зал обеспечен 7-метровым светодиодным табло, линейными массивами звука, световой фермой и конференц-системой, что позволяет проводить не только выступления делегаций, но и концерты.

«К2Тех» оборудовал более 30 учебных аудиторий и компьютерных классов, включая залы-трансформеры, которые позволяют проводить до трех независимых мероприятий в одном помещении по заранее прописанным сценариям переключения оборудования в зависимости от формата. Помимо конференц-залов инженеры обустроили спортблок для проведения матчей по мини-футболу. С этой целью они установили удароустойчивое светодиодное табло, аудиосистемы, камеры и мобильные видеостудии для прямого подключения репортеров к съемке, коммутации и иным функциям управления.

Локальные вычислительные сети, способные выдерживать повышенные нагрузки в период массовых мероприятий, были внедрены на всех объектах университета. Сеть включает три независимых сегмента: пользовательский — обеспечивает работу Wi-Fi, ТВ, мультимедийных систем; сеть безопасности — отвечает за функционирование систем видеонаблюдения, турникетов и т. д.; технологическая сеть — гарантирует бесперебойную работу систем диспетчеризации, пожаро-охранной сигнализации и пр.

В проекте использовалось разное оборудование, в зависимости от характеристик помещений и сценариев использования сети. Так, в каждой комнате общежитий установлена точка доступа гостиничного типа: через нее работает не только Wi-Fi, но и другие системы, например, телевидение. Специальное решение разработано для парковых зон, где точки доступа размещаются на столбах освещения: они устойчивы к погодным условиям и не нарушают внешний вид паркового ансамбля. Всего на территории установлено около 500 коммутаторов и 6000 точек доступа. Пропускная способность сети достигает 80 Гбит/с.

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«Масштабный проект, в котором нашей команде пригодилась практически вся экспертиза, накопленная более чем за 15 лет. Требовалось оснастить мультимедиа-системами разные пространства: от залов-трансформеров с возможностью гибкого переключения оборудования до больших помещений с конференц-системами. Мы создали единую систему диспетчеризации всего мультимедиа-оборудования, сделав процесс управления функциональным, интуитивным, наглядным», – сказал Евгений Лотышев, эксперт по мультимедиа-решениям «К2Тех».

«На территории университета мы построили одну из крупнейших в России Wi-Fi сетей на 6000 точек доступа. Пропускная способность магистральных каналов в 80 Гбит/с позволяет одновременно на каждом из объектов университета пользоваться высокоскоростным интернетом и мультимедийными сервисами более, чем 2000 человек. Развернутая инфраструктура уже прошла испытание повышенными нагрузками на сеть во время проведения массовых мероприятий и показала отличные результаты как по скоростным показателям, так и по бесперебойности работы», – отметил Виктор Беляев, эксперт по беспроводным технологиям «К2Тех».

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