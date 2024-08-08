«МегаФон» расширяет границы 4G в Хабаровском крае

Жителям и гостям города Вяземский в Хабаровском крае стало удобнее пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» как дома, так и на улице. Усиление телеком-инфраструктуры позволило разгрузить существующие базовые станции, особенно в районе железнодорожной станции. Теперь горожане и транзитные пассажиры могут быстрее загружать фото и видео, а также комфортно звонить через интернет по технологии VoLTE.

Население Вяземского составляет чуть меньше 13 тыс. человек, город расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали и автодороге М60 «Уссури», в 130 км от Хабаровска. Станция Вяземская — крупный железнодорожный узел. На ней останавливаются все пассажирские поезда, ходят электропоезда до Хабаровска. Здесь представлено несколько подразделений по обслуживанию и обеспечению безопасности движения поездов, производится ремонт подвижного состава и локомотивов, осуществляются работы по приёмке и отправке грузов различных наименований.

Город условно разделен на две части железной дорогой, инженеры оператора установили новое телеком-оборудование за путями, в районе улицы Шолохова. Благодаря чему существенно увеличилось покрытие сотовой сети и позволило оптимально распределить нагрузку между объектами. Построенная базовая станция работает сразу в четырех диапазонах, поддерживая оптимальную ёмкость сети для большого количества, а также обеспечивая уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Скоростной мобильный интернет стал доступен не только для горожан, но и для транзитных пассажиров, работников ЖД станции и ремонтного депо. На стоянке они могут загружать карты, пользоваться банковскими приложениями, скачивать развлекательный контент в дорогу, связываться с родными и делится впечатлениями о поездке в соцсетях.

«Сейчас нашим абонентам стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. Аналитики компании с помощью инструментов Big Data отследили активность абонентов в различных точках города, выявив перегруженные объекты. На основе полученных данных была установлена новая базовая станция, а на существующем телеком-оборудовании произведены работы по модернизации, что позволило равномерно распределить нагрузку и увеличить зону уверенного LTE-покрытия более чем на 20%», – отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.