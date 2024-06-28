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Российские постгресисты впервые провели публичное ревью патчей в открытую PostgreSQL 18

В Санкт-Петербурге 24 июня 2024 г. на площадке Saint HighLoad++ прошла PostgreSQL Pre-Commitfest Party — первая в России встреча контрибьюторов открытой СУБД PostgreSQL.

Разработчики собрались накануне старта приема патчей в будущую 18-ю версию PostgreSQL, чтобы помочь друг другу и повысить шансы на прием их доработок в открытую СУБД. На встрече они смогли найти ревьюеров, обменяться идеями и получить обратную связь по своим проектам от опытных контрибьюторов, в числе которых Major Contributors PostgreSQL Олег Бартунов и Фёдор Сигаев из Postgres Professional, а также Андрей Бородин из Yandex Cloud.

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Российские разработчики вносят большой вклад в развитие PostgreSQL

Организовала встречу компания Postgres Professional — российский СУБД-разработчик и один из основных контрибьюторов PostgreSQL в мире.

«Патчи в сообщество отправляют разработчики со всего мира, но далеко не все из них принимаются в апстрим PostgreSQL, — отметил Олег Бартунов, генеральный директор Postgres Professional. — Некоторые, даже важные и нужные, доработки комиттеры могут просто не заметить в большом потоке предложений. Больше шансов у патчей, которые рассмотрели другие контрибьюторы, но найти ревьюеров тоже непросто. Чтобы помочь российским разработчикам, мы решили объединиться и провести PostgreSQL Pre-Commitfest Party. Участники представили 10 патчей — среди них не только багфиксы (исправления ошибок), но и серьезные патчи, такие как оптимизация исполнения некоторых запросов, использование 64-битных идентификаторов транзакций и другие. Пообщавшись, они смогли заручиться поддержкой других постгресистов, выступить ревьюерами друг друга и серьезно повысить шансы на принятие в PostgreSQL 18. Все это очень важно и для развития нашей СУБД-отрасли, и для роста веса российского сообщества на мировой арене, особенно сегодня. Очень здорово, что встреча оказалась интересной и разработчикам, которые только думают об участии в open source — выступления слушали больше 100 человек! Планируем проводить такие встречи и дальше».

Российские разработчики вносят большой вклад в развитие PostgreSQL. Так, Postgres Professional занимает второе место в международном рейтинге контрибьюторов системы по версии EDB, обогняя Fujitsu, Microsoft, Amazon, Google, Apple. На этом фоне популярность PostgreSQL в России продолжает расти. Согласно аналитике Google Trends за 2023 год, она оказалась на 68% выше, чем Oracle, на 75% — MySQL и на 320% — MS SQL Server. Коренной перелом в пользу PostgreSQL случился вслед за уходом западных вендоров из России, в марте 2022 года.

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