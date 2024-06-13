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В Санкт-Петербурге на 10% выросли продажи гибких смартфонов

ПАО «МТС» проанализировала российский рынок смартфонов. Санкт-Петербург — в топе регионов, где больше всего покупают складные смартфоны. С января по май 2024 г. продажи этих гаджетов выросли на 10% в деньгах по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

У петербуржцев растет интерес к гибким смартфонам. Так, за пять месяцев 2024 г. в Северной столице продали на 10% таких устройств в деньгах больше, чем в 2023 г. По мнению аналитиков, главный фактор роста продаж — расширение ассортимента, в первую очередь за счет китайских брендов. Например, на конец мая этого года насчитывалось уже 30 таких моделей на отечественном рынке. Также смартфоны с гибким экраном становятся более технологичными и доступными.

Кроме Санкт-Петербурга интерес к складным гаджетам вырос в Москве, Московской области, Татарстане, Свердловской области, Краснодарском и Красноярском краях. На эти регионы приходится более 50% от всех продаж по стране. Всего же россияне приобрели с января по май 2024 г. 29 тыс. гибких смартфонов на сумму 2,9 млрд руб. — это больше, чем за аналогичный период 2023 г. на 7% в штуках и на 16% в деньгах.

Один из популярных брендов в категории складных смартфонов — Honor (модель Magic V2). Флагман появился в России в феврале 2024 г. и за четыре месяца стал хитом продаж, что позволило войти в пятерку популярных производителей в этом сегменте. Стоимость смартфона составляла 179 990 руб., однако с 31 мая 2024 г. в МТС она снизилась на 40 тыс. рублей до 139 990 руб. Аналитики компании прогнозируют, что до конца 2024 г. продажи модели могут вырасти более чем в два раза, что позволит Honor войти в топ-3 производителей складных устройств.

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Самые продаваемые бренды гибких смартфонов в Санкт-Петербурге (в штуках): Samsung – 51%; Tecno – 15%; Huawei – 12%.

С января 2024 г. по май в России было продано 13,5 млн всех смартфонов на сумму 290 млрд руб., что больше на 11% в штуках и на 28% в деньгах по сравнению с 2023 г.

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