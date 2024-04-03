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МТС Travel: спрос россиян на бронирование отелей в I квартале 2024 г. вырос на 21%

Сервисы МТС Travel и Bronevik.com подвели итоги I квартала 2024 г. на рынке онлайн-продаж отелей и других объектов размещения. Выяснилось, что столичное направление стало самым популярным – количество бронирований отелей и апартаментов в Москве год к году выросло на 16%. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

В тройку лидеров по бронированиям также по-прежнему входят Краснодарский край и Санкт-Петербург. Суммарно на эти три региона приходится почти треть от всех бронирований. Доля Москвы составляет 16%, Краснодарского края – 8%, Санкт-Петербурга – 7% от всех бронирований по стране за I квартал 2024 г.

При этом именно Москва оказалась среди рекордсменов и по приросту заказов — в январе-марте 2024 г. в столице было совершено на 50% больше бронирований, чем годом ранее. Также значительно выросло количество заказов в Калининградской (+64%), Ленинградской областях (+41%) и в Красноярском крае (+36%).

Топ регионов по популярности в I квартале 2024 г., доля от всех бронирований по России: Москва – 16%, Краснодарский край – 8%, Санкт-Петербург – 7%, Московская область – 5%, Татарстан – 3%, Свердловская область – 3%, Ростовская область – 3%, Красноярский край – 2%, Ставропольский край – 2%, Новосибирская область – 2%.

На проживание в российских отелях в январе-марте 2024 г. путешественники в среднем тратили 10,6 тыс. руб. — таков средний чек за двое суток, за год он вырос примерно на 20%. Среди причин роста — перераспределение бюджетов путешественников на качественный отдых внутри страны с зарубежных направлений и, как следствие, повышенный спрос на объекты проживания во всех категориях. При этом глубина бронирования увеличилась на 50% за год, в среднем путешественники покупали проживание за 15 дней до заселения, в то время как годом ранее этот срок составлял 10 дней.

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МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».

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