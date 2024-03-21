Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution

21 марта 2024 года. Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа создана и размещена в России, что делает ее независимой от внешних обстоятельств и гарантирует стабильность работы в любой ситуации. Об этом рассказал на конференции про облачные технологии GoCloud СЕО Cloud.ru Евгений Колбин.

«Сегодня мы рады объявить об открытом доступе к новой облачной платформе для наших клиентов. Пользователям уже доступен базовый набор сервисов, на очереди другие востребованные возможности: Managed DocumentDB, Managed PostgreSQL, Trino, Metastore, Bare Metal и др. Cloud.ru Evolution может стать незаменимым инструментом для тех, кому необходимо надежное, безопасное и технологичное решение, которое позволит эффективно управлять данными и приложениями в облаке. Это управляемая платформа, гарантирующая удобство использования клиентам, которым важна гибкость и масштабируемость вне зависимости от нагрузки», – сказал Евгений Колбин, СЕО Cloud.ru.

Cloud.ru Evolution подойдет как IT-специалистам, так и корпоративным клиентам. Пользователям платформы уже доступны следующие сервисы:

Evolution Compute — широкий набор конфигураций виртуальных машин;

— широкий набор конфигураций виртуальных машин; Evolution Object Storage — пространство для хранения данных любого типа и объема;

— пространство для хранения данных любого типа и объема; Evolution Container Apps — облачный сервис запуска контейнерных приложений в облаке;

— облачный сервис запуска контейнерных приложений в облаке; Evolution Artifact Registry — приватный репозиторий для хранения OCI-артефактов: Docker-образов и Helm-чартов;

— приватный репозиторий для хранения OCI-артефактов: Docker-образов и Helm-чартов; Evolution Load Balancer — сервис для распределения трафика между виртуальными машинами и обеспечения непрерывной работы высоконагруженных сервисов;

— сервис для распределения трафика между виртуальными машинами и обеспечения непрерывной работы высоконагруженных сервисов; Evolution Managed Kubernetes — сервис для работы с контейнерными приложениями с помощью Kubernetes.

Кроме того, пользователи Cloud.ru Evolution могут подключить сервисы для разработки и тестирования по модели free tier – объемом ресурсов, за который не надо платить:

Виртуальная машина в конфигурации 2vCPU, 4 ГБ RAM и диском SSD NVMe на 30 ГБ;

в конфигурации 2vCPU, 4 ГБ RAM и диском SSD NVMe на 30 ГБ; Объектное хранилище на 5 ГБ, 10 000 операций PUT, POST и 100 000 операций GET, HEAD.

Подробнее о платформе Cloud.ru Evolution — на сайте.