Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution
21 марта 2024 года. Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа создана и размещена в России, что делает ее независимой от внешних обстоятельств и гарантирует стабильность работы в любой ситуации. Об этом рассказал на конференции про облачные технологии GoCloud СЕО Cloud.ru Евгений Колбин.
«Сегодня мы рады объявить об открытом доступе к новой облачной платформе для наших клиентов. Пользователям уже доступен базовый набор сервисов, на очереди другие востребованные возможности: Managed DocumentDB, Managed PostgreSQL, Trino, Metastore, Bare Metal и др. Cloud.ru Evolution может стать незаменимым инструментом для тех, кому необходимо надежное, безопасное и технологичное решение, которое позволит эффективно управлять данными и приложениями в облаке. Это управляемая платформа, гарантирующая удобство использования клиентам, которым важна гибкость и масштабируемость вне зависимости от нагрузки», – сказал Евгений Колбин, СЕО Cloud.ru.
Cloud.ru Evolution подойдет как IT-специалистам, так и корпоративным клиентам. Пользователям платформы уже доступны следующие сервисы:
- Evolution Compute — широкий набор конфигураций виртуальных машин;
- Evolution Object Storage — пространство для хранения данных любого типа и объема;
- Evolution Container Apps — облачный сервис запуска контейнерных приложений в облаке;
- Evolution Artifact Registry — приватный репозиторий для хранения OCI-артефактов: Docker-образов и Helm-чартов;
- Evolution Load Balancer — сервис для распределения трафика между виртуальными машинами и обеспечения непрерывной работы высоконагруженных сервисов;
- Evolution Managed Kubernetes — сервис для работы с контейнерными приложениями с помощью Kubernetes.
Кроме того, пользователи Cloud.ru Evolution могут подключить сервисы для разработки и тестирования по модели free tier – объемом ресурсов, за который не надо платить:
- Виртуальная машина в конфигурации 2vCPU, 4 ГБ RAM и диском SSD NVMe на 30 ГБ;
- Объектное хранилище на 5 ГБ, 10 000 операций PUT, POST и 100 000 операций GET, HEAD.
Подробнее о платформе Cloud.ru Evolution — на сайте.■ erid:LjN8KbsvaРекламодатель: LjN8KbsvaИНН/ОГРН: 7736279160/5167746080057Сайт: https://sbercloud.ru/