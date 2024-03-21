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Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution

21 марта 2024 года. Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа создана и размещена в России, что делает ее независимой от внешних обстоятельств и гарантирует стабильность работы в любой ситуации. Об этом рассказал на конференции про облачные технологии GoCloud СЕО Cloud.ru Евгений Колбин.

«Сегодня мы рады объявить об открытом доступе к новой облачной платформе для наших клиентов. Пользователям уже доступен базовый набор сервисов, на очереди другие востребованные возможности: Managed DocumentDB, Managed PostgreSQL, Trino, Metastore, Bare Metal и др. Cloud.ru Evolution может стать незаменимым инструментом для тех, кому необходимо надежное, безопасное и технологичное решение, которое позволит эффективно управлять данными и приложениями в облаке. Это управляемая платформа, гарантирующая удобство использования клиентам, которым важна гибкость и масштабируемость вне зависимости от нагрузки», – сказал Евгений Колбин, СЕО Cloud.ru.

Cloud.ru Evolution подойдет как IT-специалистам, так и корпоративным клиентам. Пользователям платформы уже доступны следующие сервисы:

  • Evolution Compute — широкий набор конфигураций виртуальных машин;
  • Evolution Object Storage — пространство для хранения данных любого типа и объема;
  • Evolution Container Apps — облачный сервис запуска контейнерных приложений в облаке;
  • Evolution Artifact Registry — приватный репозиторий для хранения OCI-артефактов: Docker-образов и Helm-чартов;
  • Evolution Load Balancer — сервис для распределения трафика между виртуальными машинами и обеспечения непрерывной работы высоконагруженных сервисов;
  • Evolution Managed Kubernetes — сервис для работы с контейнерными приложениями с помощью Kubernetes.

Кроме того, пользователи Cloud.ru Evolution могут подключить сервисы для разработки и тестирования по модели free tier – объемом ресурсов, за который не надо платить:

Подробнее о платформе Cloud.ru Evolution — на сайте.

erid:LjN8KbsvaРекламодатель: LjN8KbsvaИНН/ОГРН: 7736279160/5167746080057Сайт: https://sbercloud.ru/

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