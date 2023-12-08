В северные села Тавлинка и Гусевка пришел мобильный интернет

Более 300 жителей сел Тавлинка и Гусевка в Солнечном районе Хабаровского края получили стабильное покрытие сотовой сети и скоростной мобильный интернет четвертого поколения. «Мегафон» построил базовую станцию, которая покрыла связью не только территорию Тавлинки, но и село Гусевка, расположенное за сопкой. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Тавлинка стоит в узком месте между рекой и сопкой. В какой-то момент здесь закончилось место для строительства домов, и жители начали строить другое село за сопкой. Так возникло село Гусевка и со временем оно превысило по количеству домов Тавлинку. Это единственное сельское поселение на карте огромного Хабаровского края, где за последние годы появился новый населенный пункт.

Тавлинка и Гусевка входят в состав Березовского сельского поселения. Его история связана с попытками проложить сквозь через эти практически ненаселенные места, где вслед за стадами оленей кочевали редкие пастухи-эвенки да промышляли рыбаки-негидальцы, дорогу-дублер Транссиба – БАМ. В 1957 г. в сохранившихся бараках на берегах речки Тавлинки поселились семьи староверов Басаргиных. Вслед за староверами на берега Амгуни отправились новые переселенцы. Обычные советские граждане – лесозаготовители из соседнего Верхнебуреинского района. В настоящее время основными жителями сел являются старообрядцы и в Тавлинку часто приезжают гости с Аляски, куда когда-то эмигрировали их родители.

«Из-за географической удаленности, сложного рельефа местности и небольшой численности населения, развитие сотовой связи в Тавлинке и Гусевке было затруднено. Ранее сигнал сотовой связи был неустойчивый и покрывал лишь часть села, его обеспечивала базовая станция расположенная на другом берегу реки Амгунь. Обеспечить села устойчивым сигналом помог региональный проект "Цифровое равенство" по обеспечению сотовой связью малых населенных пунктов. Надежная мобильная связь и скоростной интернет в районах края помогает не только облегчить жизнь сельчанам, но и дает возможность расти бизнесу в селах», – отметил директор «Мегафона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.