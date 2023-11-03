IT Elements: новая масштабная конференция по сетям и ИТ-инфраструктуре

22–23 ноября в Москве пройдет конференция IT Elements которая будет посвящена сетевым решениям и инфраструктуре – базовым элементам, которые создают надежный ИТ-фундамент компании. Около 1000 экспертов соберутся на одной площадке, чтобы обсудить последние тенденции и обменяться опытом. Мероприятие будет интересно руководителям инфраструктурных подразделений, ИТ-архитекторам, сетевым инженерам и системным администраторам.

Это первое масштабное специализированное мероприятие, на котором специалисты крупнейших российских компаний представят реальные кейсы в сфере финансов, промышленности, транспорта, логистики, телекома и ритейла. ИТ-эксперты поделятся опытом перехода на отечественные решения и локализации инфраструктуры, расскажут о рефакторинге сетей. В рамках деловой программы участники узнают об успешных кейсах по сервисной поддержке, построении частных облаков и инфраструктурных платформ, создании частных LTE-сетей. Среди участников: «Яндекс», S7 Group, Kaspersky (SD-WAN), «Ростелеком-ЦОД», «Райффайзен банк», Bi.Zone и др. Генеральным партнером IT Elements выступает ИТ-компания «Инфосистемы Джет».

Первый день конференции будет посвящен сетям. В программе мероприятия запланированы дискуссии, круглые столы, а также выступления ведущих российских вендоров.

Основные темы сетевого дня – 22 ноября:





White Box и опыт создания сетевых фабрик

Опыт построения сетей на отечественных решениях

DevNetOps

Опыт миграции сетей

Создание частных LTE сетей (Private LTE)

ЦОД: тренды и особенности построения

SD-WAN.





23 ноября будем говорить об инфраструктуре. Обсудим:





Kubernetes

Облака

Мониторинг

Импортозамещение

Платформы.





На IT Elements в рамках выставочной зоны будут представлены ИТ-решения различных производителей. Участники конференции смогут ознакомиться с ИТ-продуктами и задать интересующие вопросы представителям вендоров.

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации. Подробности по ссылке.