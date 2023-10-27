Исследование: более всего в криптоиндустрию вовлечены жители Москвы и МО

Российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах и услугах в сфере майнинга Cryptodesk представил результаты внутреннего исследования аудитории по таким параметрам, как пол, возраст и география. Особый интерес представляют данные по географическому распределению пользователей: с огромным разрывом в вовлеченности в криптоиндустрию лидируют москвичи. Об этом CNews сообщили представители Cryptodesk.

30,6% майнеров являются жителями Москвы и Московской области. 6,92% составляют жители Ульяновской области. 5,97% - Санкт-Петербург и Ленинградская область. 3,34% - Тульская область. 3,08% - Иркутская область. 2,07% - Краснодарский край. 1,98% - Челябинская область, 1,95% - Нижегородская область, 1,83% - Самарская область. 1,71% - Республика Дагестан, 1,33% - Саратовская область, 1,12% - Свердловская область. 1,03% - Республика Татарстан, 1,01% - Республика Башкортостан.

Остальные регионы составляют ниже 1% пользователей платформы.

Что касается гендерного распределения пользователей, здесь все довольно предсказуемо: мужчины составляют 82% майнеров, женщины - 12%. Остальные пользователи не указали пол.

По возрасту расклад вышел следующим: 41,7% - 35-44 года; 32,3% - 25-34 года; 9,48% - 45-54 года; 6,19% - 55 лет и старше; 5,52% - 18-24 года; 4,84% - младше 18 лет.

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Cryptodesk предоставляет возможность частным лицам и компаниям разместить объявления о продаже товаров или услуг для майнинга. Для этого нужно пройти бесплатную регистрацию и сам процесс создания объявления. Платформа была создана с целью улучшить работу и повысить эффективность участников бизнес-сообщества майнеров. Команда платформы не преследует коммерческих интересов, а сконцентрирована на создании оптимальных условий для всех участников отрасли.