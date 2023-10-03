«Мосводоканал» оцифровал корпоративные коммуникации с помощью eXpress

«Мосводоканал» использует платформу корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress для связи между сотрудниками, партнерами и другими пользователями. Платформа стала одним из инструментов цифровизации внутрикорпоративного взаимодействия крупнейшей в России водной компании, обеспечивающей водоснабжение и водоотведение в Московском регионе. Об этом CNews сообщил представитель eXpress.

1,5 тыс. сотрудников «Мосводоканала» используют eXpress в формате корпоративного мессенджера. Платформа предоставляет весь необходимый функционал для общения, работы и обмена файлами: личные и групповые чаты, каналы, аудио- и видеозвонки, треды, реакции, корпоративная адресная книга.

Интерфейс eXpress схож с популярными мессенджерами, что позволяет практически сразу начать использование без дополнительного обучения. Но, в отличие от публичных решений, платформа обеспечивает информационную безопасность на уровне корпоративных стандартов. Данные находятся под контролем и управлением «Мосводоканала» благодаря развертыванию eXpress в ИТ-инфраструктуре компании. Механизмы защиты данных корпоративного класса реализованы через двухслойное шифрование, криптоконтейнер, трехфакторную аутентификацию пользователей. Безопасность всей платформы подтверждена сертификатом ФСТЭК России.

В «Мосводоканале» внедрены различные цифровые инструменты, функционирующие на базе собственной современной ИТ-инфраструктуры. Так, в компании активно используются программы с диалоговым интерфейсом – чат-боты. С их помощью автоматизированы такие бизнес-процессы, как получение новых задач и поручений, согласования, доступ к регламентирующим документам, отправка заявок в службу поддержки пользователей (Service Desk) и т.д. Платформа eXpress интегрирована с информационными системами «Мосводоканала» через чат-ботов, что позволяет реализовать в компании принцип «единого цифрового окна» и ускоряет совместную работу над файлами и документами.

«В внутрикорпоративных коммуникациях компании уходят от разрозненных и не связанных между собой инструментов. Они ищут решение для онлайн-взаимодействия, которое можно интегрировать с корпоративными системами. Таким образом, сотрудники общаются, сотрудничают и получают доступ к необходимым документам в любое время и с любого устройства, оставаясь при этом в защищенной корпоративной экосистеме», – сказал CEO eXpress Андрей Врацкий.

Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress объединяет видеоконференции на 120+ участников, мессенджер с личными и групповыми чатами и каналами, почтовый клиент, приложения Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ для сотрудников к информационным системам компании. Продукт включен в реестр российского программного обеспечения, прошел сертификационные испытания на 4 уровень доверия ФСТЭК и используется в ряде российских компаний.