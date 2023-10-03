Аналитика МТС: россияне стали чаще покупать флагманские смартфоны

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок смартфонов по итогам III квартала 2023 г. С июля по сентябрь 2023 г. самый высокий интерес к смартфонам был зафиксирован в ценовом сегменте дороже 80 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На протяжении первого полугодия 2023 г. максимальная динамика продаж фиксировалась в среднем ценовом сегменте, однако III квартала 2023 г. внес существенные изменения в структуру спроса: с июля по сентябрь 2023 г. россияне начали активно интересоваться флагманскими гаджетами. Так, в этот период покупатели проявили пиковый интерес к устройствам стоимостью свыше 80 тыс. руб. За последние три месяца потребители приобрели около 400 тыс. дорогих смартфонов на сумму в 46 млрд. руб. - это больше в 2,8 раза в штуках и в 3 раза в деньгах по сравнению с III кварталом 2022 г. К примеру, продажи смартфонов в ценовом сегменте 30-40 тыс. руб. выросли всего в два раза.

По мнению аналитиков МТС, увеличение продаж в высоком ценовом сегменте может быть связано с изменениями курса валют, которое побудило россиян скупать дорогие смартфоны. Еще одна причина – расширение доступного ассортимента по сравнению с 2022 г.

Продажи в дорогом сегменте в основном росли за счет Apple и Samsung. В III квартале 2023 г. доля американского бренда в денежном выражении укрепилась на 5 процентных пунктов и составила 29% рынка всех смартфонов. На втором месте расположился бренд Xiaomi с долей в 22%, на третьем – Samsung с долей 17% (рост 4 п.п.), который впервые с 2022 г. продемонстрировал положительную динамику по итогам квартала. В натуральном выражении лидирует бренд Xiaomi, занявший 32%. Далее следуют Tecno и Infinix c 15% и 11% соответственно.

Российский рынок смартфонов продолжает расти второй квартал к ряду. Так, с июля по сентябрь 2023 г. в России продано 8,1 млн смартфонов на общую сумму в 181 млрд руб., что больше, чем за аналогичный период 2022 г. на 44% в штуках и 66% в деньгах.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.