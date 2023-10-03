Разделы

Ритейл Розница Техника
|

Аналитика МТС: россияне стали чаще покупать флагманские смартфоны

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок смартфонов по итогам III квартала 2023 г. С июля по сентябрь 2023 г. самый высокий интерес к смартфонам был зафиксирован в ценовом сегменте дороже 80 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На протяжении первого полугодия 2023 г. максимальная динамика продаж фиксировалась в среднем ценовом сегменте, однако III квартала 2023 г. внес существенные изменения в структуру спроса: с июля по сентябрь 2023 г. россияне начали активно интересоваться флагманскими гаджетами. Так, в этот период покупатели проявили пиковый интерес к устройствам стоимостью свыше 80 тыс. руб. За последние три месяца потребители приобрели около 400 тыс. дорогих смартфонов на сумму в 46 млрд. руб. - это больше в 2,8 раза в штуках и в 3 раза в деньгах по сравнению с III кварталом 2022 г. К примеру, продажи смартфонов в ценовом сегменте 30-40 тыс. руб. выросли всего в два раза.

По мнению аналитиков МТС, увеличение продаж в высоком ценовом сегменте может быть связано с изменениями курса валют, которое побудило россиян скупать дорогие смартфоны. Еще одна причина – расширение доступного ассортимента по сравнению с 2022 г.

Продажи в дорогом сегменте в основном росли за счет Apple и Samsung. В III квартале 2023 г. доля американского бренда в денежном выражении укрепилась на 5 процентных пунктов и составила 29% рынка всех смартфонов. На втором месте расположился бренд Xiaomi с долей в 22%, на третьем – Samsung с долей 17% (рост 4 п.п.), который впервые с 2022 г. продемонстрировал положительную динамику по итогам квартала. В натуральном выражении лидирует бренд Xiaomi, занявший 32%. Далее следуют Tecno и Infinix c 15% и 11% соответственно.

Российский рынок смартфонов продолжает расти второй квартал к ряду. Так, с июля по сентябрь 2023 г. в России продано 8,1 млн смартфонов на общую сумму в 181 млрд руб., что больше, чем за аналогичный период 2022 г. на 44% в штуках и 66% в деньгах.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ZTE массово набирает штат русских сотрудников в Казахстане и Узбекистане

Китай строит подпольную империю по производству процессоров. В обходе санкций США ему помогает Тайвань

VK переманил двух топ-менеджеров из «Яндекса»

В России растут продажи ПК «под пиратскую Windows». Но и у российских Linux не все потеряно

В России создан суверенный литограф для выпуска микросхем. Он стоит как китайский автомобиль

США испытали БПЛА, стреляющий торпедами по подводным лодкам

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще