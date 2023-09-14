Шесть программных продуктов «Почты России» включены в реестр отечественного ПО

Шесть ИТ-систем «Почты России» вошли в реестр российского программного обеспечения (ПО). Среди них – как CRM­-системы, так и средства управления складом (WMS), а также собственная автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП). Опора на собственные разработки помогает «Почте» в достижении цифровой независимости, сохранении ИТ-безопасности и поддерживает развитие общесистемного и индустриального ПО. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

В реестр вошли системы и программные продукты: «Курьер хаб», «Отправка» и «Партионный прием», система учета абонирования ячеек абонементного почтового ящика, а также мобильное приложение «Почты России». В него также включена автоматизированная информационная система «Сортмастер», которая полностью управляет сортировочными машинами и процессом их работы с посылками и другими отправлениями в логистических центрах «Почты». Ее программный интерфейс принимает решение об этапах сортировки и направлениях для отправки почты по маршрутам.

«Собственные ИТ-системы помогают «Почте» снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы логистики. Мы изначально разрабатываем решения, используя agile-подход с возможностью оценить ПО на реальном процессе, и как следствие, корректируем собственных разработчиков, потому что процесс может меняться быстрее, чем софт от сторонних компаний», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

Мобильное приложение – единое окно для доступа к цифровым услугам «Почты России». С его помощью пользователи могут отслеживать любые отправления, оформлять посылки, принимать и отправлять электронные заказные письма, вызвать курьера, записаться в отделение, а также оформить простую электронную подпись через авторизацию с «Госуслугами».

Система «Курьер хаб» предназначена для автоматизации технологических процессов курьерской доставки, учета и управления ими в единой информационной среде. Сокращение объема ручных операций по приему, обработке и выдаче отправлений позволяет повысить скорость доставки и снизить процент неврученных и возвращаемых посылок.

Сервис «Отправка» представляет собой онлайн-инструмент взаимодействия юридических лиц с «Почтой России». В личном кабинете клиент может осуществлять предпочтовую подготовку, сдачу, оплату пересылки и отслеживание больших партий отправлений.

Сервис «Партионный прием» предназначен для корпоративных клиентов «Почты России» – преимущественно интернет-магазинов. Он позволяет автоматизировать трудозатратный процесс приема и обработки партионных отправлений (сборных грузов).

Система учета абонирования ячеек абонементного почтового ящика помогает сотруднику «Почты России» оказывать соответствующую услугу, а также контролировать этот процесс.

**

АО «Почта России» — российский федеральный почтовый и логистический оператор, входит в перечень стратегических предприятий России. Свыше 38 тыс. отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов компании составляет 54 млн километров. С 2015 г. «Почта России» отказалась от государственных субсидий. Численность почтовых работников составляет 280 тыс. человек.