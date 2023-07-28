Решение компании «Кворум» для проверки действительности паспортов с использованием СМЭВ

В 2023 г. для кредитных организаций существенно изменился регламент проверки паспортных данных. Во-первых, в ходе работ по отключению СМЭВ2 был выведен из эксплуатации сервис SID0003418 МВД России. Взамен данного инструмента в письмах Минцифры России рекомендуется использовать целый набор новых сервисов СМЭВ3, разработанных МВД. Проблема состоит в том, что далеко не все из указанных в списке Минцифры видов сведений работоспособны и доступны для банков.

Во-вторых, Министерство внутренних дел прекращает поддержку публичного онлайн-сервиса проверки данных о действительности паспорта и базы недействительных паспортов (excel-таблица, выгружаемая с сайта МВД России). Сроки полного вывода из эксплуатации данных инструментов пока не сообщаются. Однако уже в июне-июле 2023 г. наблюдались множественные ошибки в работе сервисов.

Для обеспечения потребностей финансового рынка компания «Кворум» провела работы по проверке доступности для банков, работоспособности и тестированию видов сведений СМЭВ3 по проверке паспортных данных. В результате работ был обновлен адаптер «Проверка действительности паспортов». Для работы решения используется вид сведений СМЭВ3 «Проверка действительности паспорта для банков». Адаптер позволяет направить в МВД России паспортные данные клиента (ФИО, серия и номер паспорта, опционально – дата рождения) и оперативно подтвердить действительность паспорта (валидность направленных данных). Если паспорт оказывается недействительным – решение возвращает информацию о причинах (истёк срок действия, утрачен, заменён на новый, числится в розыске и др.).

Адаптер «Проверка действительности паспортов» корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе российскими браузерами «Яндекс.Браузер» или «Атом». Решение работает на операционных системах семейства Windows Server, готовится релиз для ОС Astra Linux. Поддерживаются СУБД open source Postgres Pro (включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), PostgreSQL, Oracle; MS SQL. Интеграция адаптера с внешними информационными системами может быть реализована с использованием широкого набора интерфейсов:





soap-запросы;

очереди MQ;

обращение к транзитной базе данных;

файловый обмен.





Адаптер «Проверка действительности паспортов» в составе Платформы «СМЭВ-Интегратор» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033.