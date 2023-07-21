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Axoft заключила дистрибьюторский контракт с «Аквариус»

Axoft подписала дистрибьюторский контракт c российским разработчиком, производителем и поставщиком компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус». Начало сотрудничества – планомерный шаг партнеров в развитии экосистемы программно-аппаратных решений. Партнерский канал Axoft получит быстрый доступ к флагманским продуктам вендора – серверам, системам хранения данных, персональным и мобильным устройствам. Axoft продолжит активно наращивать «железную» экспертизу, развивать демофонд, расширять команду пресейлов и технических специалистов. В свою очередь «Аквариус» расширит направление дистрибуции.

«Аквариус» работает на рынке более тридцати лет, разрабатывая технологии, ориентированные на российский рынок и отвечающие потребностям заказчиков. В продуктовом портфеле компании, владеющей двумя собственными производственными комплексами в Шуе и Твери, персональные компьютеры, серверы, ноутбуки, планшеты, КПК, тонкие клиенты, системы хранения данных, в том числе с предустановленным на производстве отечественным ПО. Продукция «Аквариус» включена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft работает в тесной взаимосвязи с партнерами и вендорами в области импортозамещения программного обеспечения, ИБ-защиты, предлагая технологические практики и сервисы, сейловую, маркетинговую, аналитическую и техническую экспертизу. В продуктовом портфеле компании – ведущие российские поставщики ПО и «железа», в том числе из реестра ПО отечественных производителей и из списка технологических лидеров. Axoft ежемесячно проводит более 5 тыс. продуктовых, инженерных и бизнес-консультаций не только для партнеров, но и их заказчиков. Компания обладает развитой и гибкой инфраструктурой сервисов, позволяющей сопровождать партнеров на протяжении всего жизненного цикла проектов: от выявления первичного спроса, пресейл-поддержки, реализации пилотных проектов, предоставления финансовых инструментов до внедрения решений.

Среди клиентов «Аквариуса» – крупные коммерческие организации и государственные компании, госкорпорации, банки, компании нефтегазового и энергетического сектора, государственные ведомства, СМИ. Партнерская сеть Axoft в России расширит портфель сильным «железным» производителем, получит доступ к подбору соответствующих софтверных продуктов, сможет более точечно решать бизнес-задачи своих заказчиков.

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