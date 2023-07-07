Самым популярным сервисом для обмена сообщениями в Югре стал Telegram

Рейтинг популярных мессенджеров на основе обезличенных данных по мобильной активности в сети составили аналитики «Мегафона». Летом 2023 г. самым популярным среди югорчан оказался Telegram, обогнав Viber и WhatsApp. За год интернет-трафик в мессенджерах жителей округа вырос на 60%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

За год топ самых востребованных северянами сервисов для обмена сообщениями остался прежним, однако потребление трафика существенно изменилось. На первом месте с большим отрывом Telegram – жители региона «прокачали» в нем в почти вдвое больше информации, чем годом ранее. При этом югорчане стали намного чаще заменять телефон на Telegram, – на аудио- и видеозвонки в этом сервисе приходится почти 70% всего трафика.

Учитывая растущую нагрузку, в 2023 г. специалисты «Мегафона» увеличили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% – до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить пользователей высоким качеством работы сервиса. Примечательно, что самый популярный мессенджер является и наиболее экономичным по потреблению трафика. Для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в два раза меньше трафика, чем в WhatsApp.

Вторым в рейтинге, как и прошлым летом, стал Viber, хотя и потерял в популярности более 30%. В 2023 г. трафик здесь в три раз ниже, чем у лидера. Замыкает тройку WhatsApp, который также показал снижение востребованности. Падение объема передачи данных в этом сервисе за год составило 33%.

Только за июнь 2023 г. югорчане прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений около 1,4 млн ГБ. Для сравнения, этого объема данных хватит для того, чтобы каждый второй житель Сургута посмотрел в сети фильм «Вызов» в формате 4К.

«Каждый день наши абоненты отправляют друг другу тысячи гигабайт видео, фото, звуковых и текстовых сообщений. Для того чтобы жители региона могли с комфортом пользоваться всеми возможностями мобильного интернета, мы строим новые базовые станции, модернизируем существующие сети связи, расширяем и адаптируем их под растущие потребности югорчан. Только в этом году обновления инфраструктуры связи затронули около 40 городов и поселков Югры», – сказал директор «Мегафона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.