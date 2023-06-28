«Мегафон» расширил возможности сети в Рудне

«Мегафон» расширил емкость сети LTE в городе Рудня Смоленской области, где проживает порядка девять тыс. человек. По данным аналитиков компании, в результате проведенных работ в центре города на 25% выросла скорость мобильного интернета и значительно увеличилась надежность сетевого подключения. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Прогнозируя сетевую активность, инженеры оператора модернизировали базовые станции в диапазоне 1,8 тыс. МГц в районе главной городской улицы – Киреева, где располагаются основные административные здания. Это позволило увеличить пропускную способность сети, повысить скорость передачи данных и предоставить абонентам компании возможность пользоваться высоким качеством звонков в VoLTE – технология позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. А также комфортно подключаться к необходимым цифровым сервисам для работы, учебы и досуга, быстро обмениваться файлами, смотреть HD-видео и моментально делиться фотографиями в социальных сетях независимо от уровня нагрузок в локациях.

«Статистика показывает, что нагрузка на сеть неизменно растет – с каждым днем пользователи все больше проводят времени во всемирной паутине, выбирая удаленный формат работы или учебы, предпочитая онлайн-шоппинг привычному походу в магазин или онлайн-кинотеатр, как альтернативу визиту в кинозал. Чтобы при активно растущем абонентском трафике клиенты компании могли без задержек загружать или выкладывать контент – мы улучшаем свою сетевую инфраструктуру – обновляем объекты связи, расширяя возможности для предоставления качественных услуг связи абонентам», – сказал Дмитрий Сенигов, директор «Мегафона» в Смоленске.

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«Мегафон» – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.