Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«Мегафон» расширил возможности сети в Рудне

«Мегафон» расширил емкость сети LTE в городе Рудня Смоленской области, где проживает порядка девять тыс. человек. По данным аналитиков компании, в результате проведенных работ в центре города на 25% выросла скорость мобильного интернета и значительно увеличилась надежность сетевого подключения. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Прогнозируя сетевую активность, инженеры оператора модернизировали базовые станции в диапазоне 1,8 тыс. МГц в районе главной городской улицы – Киреева, где располагаются основные административные здания. Это позволило увеличить пропускную способность сети, повысить скорость передачи данных и предоставить абонентам компании возможность пользоваться высоким качеством звонков в VoLTE – технология позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. А также комфортно подключаться к необходимым цифровым сервисам для работы, учебы и досуга, быстро обмениваться файлами, смотреть HD-видео и моментально делиться фотографиями в социальных сетях независимо от уровня нагрузок в локациях.

«Статистика показывает, что нагрузка на сеть неизменно растет – с каждым днем пользователи все больше проводят времени во всемирной паутине, выбирая удаленный формат работы или учебы, предпочитая онлайн-шоппинг привычному походу в магазин или онлайн-кинотеатр, как альтернативу визиту в кинозал. Чтобы при активно растущем абонентском трафике клиенты компании могли без задержек загружать или выкладывать контент – мы улучшаем свою сетевую инфраструктуру – обновляем объекты связи, расширяя возможности для предоставления качественных услуг связи абонентам», – сказал Дмитрий Сенигов, директор «Мегафона» в Смоленске.

***

«Мегафон» – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Почему начинать цифровую трансформацию нужно с системы по управлению информацией о продукте?
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростех» выпустил уникальные маршрутизаторы, в которых объединились роутер, персональный компьютер и ТВ-приставка

МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики

Британский сотовый оператор требует у Tele2 вернуть 282 миллиона

Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет

«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

TONK TN1200: в трех трендах одновременно

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще