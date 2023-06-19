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Холдинг «Т1» и ГК «Астра» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

Программные продукты холдинга «Т1» будут совместимы с ОС Astra Linux и другими продуктами ГК «Астра». Это предусмотрено соглашением о партнерстве, подписанном в ходе ПМЭФ-2023 генеральным директором ГК «Астра» Ильей Сивцевым и первым заместителем генерального директора холдинга «Т1» Кириллом Булгаковым.

Документ ознаменовал начало долгосрочного сотрудничества ИТ-компаний. Оно направлено на внедрение и эффективное использование коммуникационных и информационных технологий, а также на модернизацию бизнес-процессов российских компаний.

Взаимодействие подразумевает обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией, обеспечение совместимости продуктов и доступности услуг для оперативной реализации проектов цифровой трансформации.

«Продолжая целую серию альянсов с лидерами цифровой индустрии, холдинг Т1 начинает сотрудничество с ГК «Астра». Первая задача рабочей группы — обеспечить совместимость платформы видеоконференцсвязи Dion и других продуктов «Т1» с ОС Astra Linux и системой для централизованного управления и автоматизации ALD Pro. Это позволит корпоративным клиентам, которые модернизируют ИТ-ландшафт, получить весь набор безопасных и высокотехнологичных инструментов. Также важный вклад в развитие информатизации и импортозамещения в образовательной сфере внесет добавление Dion в репозиторий ГК «Астра» для образовательных учреждений», — сказал Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора холдинга «Т1».

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Импортонезависимость

«На протяжении длительного периода мы активно развиваем направление технологического сотрудничества. Оно для нас является одним из приоритетных, и мы готовы вкладывать в это ресурсы. В прошлом году ГК «Астра» и «Т1 интеграция» заключили соглашение и уже многого добились в реализации поставленных задач. Теперь совместно с холдингом «Т1» мы усиливаем наш альянс в части технологической кооперации. Сейчас идет активная работа по интеграции наших продуктов. Например, система ВКС Dion уже получила сертификат Ready for Astra и будет добавлена в репозитории ПО для образовательных организаций. Все наши совместные шаги нацелены на формирование комплексного предложения рынку», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».

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