«Мегафон» расширил покрытие 4G в двух поселках Приангарья

«Мегафон» модернизировал связь 4G в рабочем поселке Тыреть 1-я и старинном сибирском селе Олонки Иркутской области. Инженеры улучшили покрытие LTE, теперь интернет на скорости до 20 Мбит/с доступен на всей территории этих населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Высокоскоростной интернет позволяет более чем 6000 жителям Тырети 1-ой и села Олонки комфортно загружать и передавать данные через мессенджеры и социальные сети, использовать государственные цифровые сервисы и совершать покупки в онлайн-магазинах.

Вместе с тем абоненты могут одновременно звонить и пользоваться интернетом – технология VoLTE обеспечивает возможность совмещать разговоры и поиск информации в сети без потери качества сигнала.

Обновленная сеть теперь покрывает всю территорию населенных пунктов, а также участок федеральной автотрассы «Сибирь», который проходит недалеко от поселка Тыреть 1-я. Новый «дальнобойный» слой обеспечивает устойчивую связь LTE в радиусе до 35 километров. Благодаря модернизации высокоскоростным интернетом могут комфортно пользоваться как местные жители, так и проезжающие автомобилисты.

По данным «Мегафона», наиболее динамичное интернет-потребление сегодня отмечается в сельской местности, где фиксированная связь остается недоступной для жителей. Так суммарно жители поселка Тыреть 1-я и Олонки в месяц в среднем скачивают более 6 ТБ данных, это почти треть от объема абонентского трафика в районном центре – поселке Бохан.

«Мегафон» ведет комплексное развитие сети в Иркутской области, обеспечивая высокую скорость передачи данных и устойчивую голосовую связь. Так с начала 2023 г. в регионе модернизировали уже порядка 80 базовых станций, качество мобильной связи улучшилось в 24 населенных пунктах.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.