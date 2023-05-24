«Ростелеком» предлагает отечественные решения виртуализации бизнеса в Югре

Компания «Ростелеком» готова помогать бизнесменам Югры виртуализировать рабочие процессы. Партнерский проект реализуется совместно с российским разработчиком «Базис». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Бизнес Югры постепенно переходит на отечественные программные решения виртуализации и создание облачных рабочих мест. В первую очередь это связано с необходимостью замещения зарубежных информационных продуктов. Иностранные вендоры покинули российский рынок и перестали поставлять новое программное обеспечение, а также поддерживать уже имеющееся. Установка российского ПО гарантирует долгосрочную стабильность работы всех сервисов».

После пилотных испытаний по развертыванию виртуальных рабочих мест от «Базиса» в инфраструктуре «Ростелекома», провайдер начал масштабировать аналогичные технологии на югорскую бизнес-среду.

Бизнесменам доступна полноценная экосистема из нескольких продуктов с единой схемой управления. Среди основных решений: платформа, позволяющая управлять виртуальными серверами, программное обеспечение для создания виртуальных рабочих столов, средства защиты информации и другие цифровые инструменты. Заказчики получают доступ к платформе высокой степени кастомизации, которая позволяет, в том числе, организовывать сложную гибридную схему удаленной работы сотрудников.

«Ростелеком» готов обеспечивать клиентов виртуальной инфраструктурой и помогать бесшовно перейти с зарубежных решений на независимые отечественные. Один из главных плюсов внедрения цифровых продуктов для бизнеса – сокращение издержек простоя и оптимизация процессов взаимодействия с контрагентами и клиентами.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.