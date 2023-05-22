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Телеком Мобильная связь
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Жители забайкалького села впервые получили доступ к сети 4G «Мегафона»

Современная связь 4G стала доступна абонентам в селе Ушмун Забайкальского края. Теперь они могут пользоваться электронными государственными сервисами, смотреть видео, общаться в соцсетях и мессенджерах с помощью мобильного интернета на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мегафон» впервые установил здесь оборудование LTE, обеспечив уверенное покрытие сети четвертого поколения на территории села. У жителей появилась возможность пользоваться выходить в Интернет с помощью высокоскоростного 4G-интернета, а также совершать телефонные звонки по технологии VoLTE, отличающиеся особенно чистым звуком и мгновенным соединением.

Ушмун – отдаленное село, в котором проживает менее 500 человек. Расстояние от него до границы с Китаем в три раза меньше, чем до столицы региона – Читы. Развитие телеком-инфраструктуры позволяет сельчанам общаться с родственниками, которые работают далеко от дома, помогает в решении бытовых и рабочих вопросов.

Для многих сельских жителей мобильная связь является основным каналом получения информации в Интернете. По данным оператора, после подключения сети 4G ушмунские абоненты за день прокачивают более 90 ГБ информации и разговаривают около 1500 минут.

«Высокие интернет-скорости особенно оценят юные жители Ушмуна. Мобильную связь в селе мы запустили накануне каникул, поэтому школьники смогут комфортно смотреть любимые фильмы, общаться с друзьями в мессенджерах, рассказывать в социальных сетях о том, как они проводят лето. «Мегафон» продолжает расширять сеть 4G и модернизировать телеком-оборудование в Забайкальском крае. Так с начала года мы уже обновили более 70 базовых станций в городах и селах региона для улучшения стабильности и скорости передачи данных, а также качества голосовых звонков», – сказал директор регионального отделения «Мегафона» Олег Никитин.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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