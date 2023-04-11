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Разработано мобильное приложение «Р7-Офис» для ОС «Аврора»

Пользователям российской операционной системы «Аврора» стала доступна мобильная версия редактора документов «Р7-Офис». Об этом CNews сообщил представитель компании «Открытая мобильная платформа», разработчик «Авроры».

Новое мобильное приложение «Р7-Офис» для ОС «Аврора» позволяет обеспечить безопасную совместную работу с документами. Приложение включает разделы: «Мои документы», «Доступно для меня», «Избранное», «Совместный доступ» и «Корзина».

В приложении доступно создание новых документов на сервере, загрузка на сервер существующих на устройстве документов или их скачивание с сервера для просмотра на устройстве, а также сортировка и поиск нужного файла. При этом в зависимости от расширения файла открывается соответствующий редактор текстов, таблиц или презентаций. Поддерживаются возможности совместной работы с документами: хранение документов, редактирование, комментирование и ограничение доступа к документам.

ОС «Аврора» — мобильная операционная система, на которой строится доверенная мобильная инфраструктура в государственных учреждениях и коммерческих компаниях, которые теперь могут использовать приложение «Р7-Офис» для безопасной работы и решения рабочих задач.

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Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.

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