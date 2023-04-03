«Dатару» расширяет направление техподдержки оборудования

Российская компания «Dатару» пополнила перечень продуктов от зарубежных вендоров, технической поддержкой и обслуживанием которых занимается. На сегодняшний день команда «Dатару» работает с линейкой Bull от французской Atos, Dell EMC, HPE Aruba и Cisco. В компании прогнозируют, что к концу 2023 г. спрос на услуги поддержки и сопровождения базовой ИТ-инфраструктуры вырастет на 60%. Об этом CNews сообщили представители «Dатару».

Команда «Dатару» оказывает техническую, пред-, постпродажную и любую другую поддержку серверного оборудования, систем хранения данных, сетевых и других решений. Компания работает с продуктами как от зарубежных вендоров, ушедших из России, так и от отечественных производителей.

Поддержка от «Dатару» включает три уровня технической экспертизы: первый и второй уровни (L1, L2) закрываются силами инженеров «Dатару», третий уровень (L3) — экспертиза производителя компонент. У компании есть собственные склады ЗИП (запасных комплектующих), а ремонт, техобслуживание оборудования и замена неисправных компонентов осуществляются в гарантированное время и с использованием только оригинальных запчастей.

Поддержка включает круглосуточное удаленное обслуживание оборудования, его оптимизацию и администрирование, а также диагностику и анализ его состояния. В компании используют сервисную тикет-систему, в которую входит система управлением инцидентами, доступ к базе знаний и доступ к обновлениям продуктов. В системе управления инцидентами автоматически отображаются обращения от клиентов и технические сообщения для инженеров «Dатару». Заявку на консультацию инженера можно оставить как в мобильном приложении, привязанном к тикет-системе, так и через колл-центр «Dатару».

Благодаря такому омниканальному подходу команда «Dатару» может оперативно реагировать на инциденты и сбои в режиме 24/7. При необходимости специалист компании выезжает на объект для проверки исправности оборудования и его ремонта. Таким образом, возможные сроки простоя оборудования снижаются до минимума. Это критически важно для компаний энтерпрайз-сегмента. Крупные организации преимущественно из промышленного и производственного сектора, а также финансовые учреждения и государственные структуры — ключевые клиенты «Dатару».

«На российском рынке не так много игроков, способных оказывать вендорскую поддержку и сопровождение сложного ИТ-оборудования на высоком уровне. Нередко эту задачу берут на себя интеграторы, но у них не хватает опыта и компетенций. У нас в компании сформировалась сильная команда из бывших сотрудников крупных зарубежных и российских ИТ-поставщиков. Глубокая многопрофильная экспертиза позволяет нам не только грамотно обслуживать инфраструктуру заказчиков, но и развивать ее: в частности, дополнять ее новыми отечественными компонентами, не снижая при этом производительность и отказоустойчивость уже установленных систем», — сказал Алексей Коваленя, технический директор «Dатару».

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Все три линии поддержки «Dатару» локализованы в России и не зависят от санкций. Поэтому в компании прогнозируют, что спрос на ее услуги к концу 2023 г. вырастет минимум на 60%.

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«Dатару» — российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Компания предоставляет комплексные решения под конкретные задачи заказчиков крупного промышленного и производственного сектора, финансовых учреждений, государственных структур.