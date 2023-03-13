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Уральские предприятия втрое увеличили внедрение цифровой системы безопасности от «Ростелекома»

Эксперты «Ростелекома» отметили тройной роста спроса и внедрений комплексных систем обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на промышленных предприятиях Урала по сравнению с первым полугодием 2022 г. Комплексный подход включает единую систему контроля и управления доступом, режим сбора и обработки информации, видеонаблюдение, а также продукты сегмента ИТ-безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Большинство уральских организаций, которые ввели у себя эти цифровые решения, относятся к отраслям черной и цветной металлургии, транспортному машиностроению и производству техники.

Например, благодаря модулям видеоаналитики у руководства стратегических объектов появилась возможность контролировать ситуацию на любом участке предприятия в режиме реального времени и оперативно реагировать на возникающие инциденты. Предприятия, по сути, получили персональную цифровую систему охраны периметра.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» на Урале: «В последние годы проблематика безопасности остается в нашей стране актуальной и широко обсуждается. У всех предприятий полного цикла растет востребованность в качественных сервисах. Больше трети уральских предприятий, которые обратились в "Ростелеком", воспользовались услугой по разработке комплексной концепции охраны периметра. Уже через два месяца на 80% объектов убедились в надежности и эффективности использования уникального цифрового решения. Сегодня необходимо управлять рисками и принимать упреждающие меры – это понимаем мы и наши партнеры».

В 2022 г. на организации Уральского федерального округа пришлось 12% всех случаев заражения российских инфраструктур вредоносным программным обеспечением – это выяснили специалисты «Ростелеком-солар» в недавнем исследовании. Большая часть скомпрометированных организаций находится в Тюменской области, далее следуют Югра и Челябинская область. Примерно четверть зараженных инфраструктур Урала представляют госсектор. Также от действий киберпреступников пострадали крупные промышленные предприятия. Различные виды вредоносных ПО использовались в целях шпионажа.

Синергетический эффект от внедрения комплексных систем обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, предлагаемых «Ростелекомом», позволяет повысить уровень управляемости и прозрачности объектов. Кроме того, предприятия минимизируют затраты на технологическое оснащение за счет интеграции существующей инфраструктуры в систему и не несут затрат на дополнительное содержание персонала в области ИТ-безопасности.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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