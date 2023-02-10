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«Яндекс лавка» начала развивать доставку цветов от 10 минут

В «Яндекс лавке» покупатели теперь могут в любой день заказать букеты цветов с доставкой от 10 минут: сервис добавил эти товары в свой постоянный ассортимент.

Перед запуском услуги «Лавка» протестировала ее в нескольких своих дарксторах в Москве. Выяснилось, что со временем цветы пользуются все большим спросом на сервисе — например, за третью неделю теста суммарное количество заказов букетов увеличилось почти в два раза по сравнению с неделей раньше.

В ассортименте сервиса — шесть разных букетов. Доставка цветов уже работает на четверти дарксторов «Лавки» в Москве. В планах увеличить покрытие в Москве, а также запустить эту услугу и в Санкт-Петербурге.

Чтобы покупатели получали цветы в идеальном состоянии, сервис совместно с партнером разработали особую коробку. В ней букет надежно зафиксирован и находится во флористической губке, сохраняющей влагу. В дарксторах «Лавки» букеты хранятся отдельно от других товаров — в холодильниках, которые позволяют поддерживать свежесть цветов.

«Лавка» и раньше продавала цветы, но только в праздники — например, 14 февраля и 8 марта. Это происходило каждый год — и в этом году будет так же. Заказать с помощью сервиса букеты в День всех влюбленных и Международный женский день смогут покупатели в Москве и Санкт-Петербурге.

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Безопасность

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«Яндекс лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru, и в приложениях «Лавки», «Яндекса», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из около 450 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. «Лавка» работает под собственным и под брендом Маркета в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление.

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