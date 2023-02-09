МТС на треть разогнала скорость мобильного интернета рядом с седьмой горбольницей в Казани

МТС, цифровая экосистема, сообщает о завершении работ по улучшению качества связи в 39 квартале Казани. На этой территории, в одном из самых густонаселенных районов города, находится несколько корпусов крупнейшей клинической больницы №7 и новая парковая зона. Здесь оператор установил новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС обеспечивает сотрудников, пациентов и посетителей Городской клинической больницы №7 в Казани стабильной связью и высокоскоростным доступом к мобильным сервисам даже в периоды повышенной нагрузки. Теперь врачи и посетители медицинского центра смогут на высоких скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами для связи с родными, для работы, учебы и организации собственного досуга.

«В таких локациях с плотной застройкой, как Ново-Савиновский район Казани, работа над укреплением качества связи ведется постоянно. С помощью технологии Big Data мы оцениваем загруженность конкретных локаций и точечно улучшаем сеть, устанавливая новое или модернизируя существующее оборудование. Основной профиль клиники №7 – экстренная неотложная медицинская помощь, в ее составе роддом, травматологический пункт и другие отделения. Стабильная связь, возможность общаться с близкими онлайн и развлекательные сервисы нашей экосистемы – “Строки”, KION и др. – делают пребывание посетителей и пациентов в больнице безопаснее и комфортнее», – отметил Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Ранее МТС сообщала об укреплении качества связи и ускорении интернета для сотрудников, пациентов и посетителей Детской республиканской больницы Татарстана.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.