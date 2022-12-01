Разделы

Импортонезависимость Ритейл Дистрибуция Техника
|

Softline объявляет о партнерстве с компанией «Т-КОМ»

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline и российский производитель телекоммуникационного оборудования для построения корпоративных сетей передачи данных «Т-КОМ» заключили соглашение о партнерстве. Это позволит компаниям продвинуться на российском рынке построения корпоративных сетей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ООО «Т-КОМ» входит в топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ» и производит коммутаторы агрегации, ядра и доступа для построения сетей любого уровня и масштаба. В настоящий момент модельный ряд компании составляет более 70 коммутаторов. Также вендор имеет порядка 15 сервисных центров в России.

Благодаря партнерству Softline пополнила портфель отечественного телекоммуникационного оборудования и сможет предлагать решения для построения сетей государственным учреждениям и субъектам критической информационной инфраструктуры, для которых особенно важна технологическая независимость. Также компания сможет сотрудничать с операторами связи и предприятиями, участвующими в реализации федеральных проектов и программ, предусматривающих использование оборудования, произведенного в России. Линейка коммутаторов доступа «Т-КОМ» планируется к включению в Единый реестр радиоэлектронной продукции в 2022 г. Кроме того, вендор планирует выпуск продукции, сертифицированной ФСТЭК.

Важным фактором партнерства также стал тот факт, что Softline имеет собственные центры компетенций по сетевым технологиям и штат высококвалифицированных технических специалистов, прошедших обучение по телекоммуникационному оборудованию и способных выполнять работы по внедрению любой сложности.

Сотрудничество даст «Т-КОМ» возможность продвигать продукцию по всей территории России – офисы Softline расположены практически во всех регионах России, а также в СНГ. При этом любой клиент сможет предварительно ознакомиться с оборудованием: компания «Т-КОМ» имеет большой демо-фонд, поэтому Softline будет предоставлять заказчикам демонстрационные наборы для тестирования.

«Включение компании “Т-КОМ” в пул компетенций Softline – это прекрасная возможность для нас усилить представленность компании на рынке телекоммуникационного оборудования и расширить наши возможности по импортозамещению. Оборудование вендора производится в России: на Московском заводе полиметаллов (АО “ТВЭЛ”). При этом компания планирует максимизировать долю производства оборудования на территории России, и мы нацелены на продуктивное совместное развитие на отечественном рынке», – отметил Виталий Левицкий, менеджер по развитию бизнеса в ГК Softline.

Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году?
Безопасность

Илья Нестеров, менеджер развития партнерской сети «Т-КОМ»: «Благодаря нашей совместной работе мы сможем предложить свою продукцию максимально широкому кругу заказчиков на всей территории России. Партнерство с компанией Softline открывает перед нами хорошие возможности развития в рамках продвижения продукции “Т-КОМ” заказчикам, поскольку у партнера есть все ресурсы для успешной совместной работы. Уверен, что сотрудничество наших компаний будет способствовать качественному развитию бизнеса и решению задач в области импортозамещения».

***

ГК Softline – поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73 329 млн руб. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

ООО «Т-КОМ» – российский производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования (входит в состав топливной компании «ТВЭЛ»), предлагающий своим заказчикам линейку управляемых коммутаторов с программным обеспечением, разработанным в России и включенным в реестр отечественного ПО (единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных). Ключевыми потребителями продукции компании являются промышленные предприятия и ТЭК, атомная отрасль, научные и образовательные учреждения, здравоохранение, операторы связи и другие. К настоящему моменту ООО «Т-КОМ» освоило производство более 70 моделей управляемых коммутаторов для построения или модернизации любого сегмента телекоммуникационных сетей потенциальных заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Американский банк поймали на многомесячном пиратском использовании российского ПО

Спустя годы исправлен недостаток Chrome, раздражающий миллиарды пользователей

Победить санкции США Китаю поможет процессорная архитектура. Ее любят в России, и она угрожает Intel и AMD

Популярный во всем мире файлообменник внезапно закрывается. Все пользовательские файлы будут утрачены

Amazon выпустила процессор лучше и быстрее, чем у Intel и AMD

Госсертификаты шифрования для сайтов обретают в России силу закона

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для пожилых людей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще