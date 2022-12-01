Softline объявляет о партнерстве с компанией «Т-КОМ»

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline и российский производитель телекоммуникационного оборудования для построения корпоративных сетей передачи данных «Т-КОМ» заключили соглашение о партнерстве. Это позволит компаниям продвинуться на российском рынке построения корпоративных сетей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ООО «Т-КОМ» входит в топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ» и производит коммутаторы агрегации, ядра и доступа для построения сетей любого уровня и масштаба. В настоящий момент модельный ряд компании составляет более 70 коммутаторов. Также вендор имеет порядка 15 сервисных центров в России.

Благодаря партнерству Softline пополнила портфель отечественного телекоммуникационного оборудования и сможет предлагать решения для построения сетей государственным учреждениям и субъектам критической информационной инфраструктуры, для которых особенно важна технологическая независимость. Также компания сможет сотрудничать с операторами связи и предприятиями, участвующими в реализации федеральных проектов и программ, предусматривающих использование оборудования, произведенного в России. Линейка коммутаторов доступа «Т-КОМ» планируется к включению в Единый реестр радиоэлектронной продукции в 2022 г. Кроме того, вендор планирует выпуск продукции, сертифицированной ФСТЭК.

Важным фактором партнерства также стал тот факт, что Softline имеет собственные центры компетенций по сетевым технологиям и штат высококвалифицированных технических специалистов, прошедших обучение по телекоммуникационному оборудованию и способных выполнять работы по внедрению любой сложности.

Сотрудничество даст «Т-КОМ» возможность продвигать продукцию по всей территории России – офисы Softline расположены практически во всех регионах России, а также в СНГ. При этом любой клиент сможет предварительно ознакомиться с оборудованием: компания «Т-КОМ» имеет большой демо-фонд, поэтому Softline будет предоставлять заказчикам демонстрационные наборы для тестирования.

«Включение компании “Т-КОМ” в пул компетенций Softline – это прекрасная возможность для нас усилить представленность компании на рынке телекоммуникационного оборудования и расширить наши возможности по импортозамещению. Оборудование вендора производится в России: на Московском заводе полиметаллов (АО “ТВЭЛ”). При этом компания планирует максимизировать долю производства оборудования на территории России, и мы нацелены на продуктивное совместное развитие на отечественном рынке», – отметил Виталий Левицкий, менеджер по развитию бизнеса в ГК Softline.

Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? Безопасность

Илья Нестеров, менеджер развития партнерской сети «Т-КОМ»: «Благодаря нашей совместной работе мы сможем предложить свою продукцию максимально широкому кругу заказчиков на всей территории России. Партнерство с компанией Softline открывает перед нами хорошие возможности развития в рамках продвижения продукции “Т-КОМ” заказчикам, поскольку у партнера есть все ресурсы для успешной совместной работы. Уверен, что сотрудничество наших компаний будет способствовать качественному развитию бизнеса и решению задач в области импортозамещения».

***

ГК Softline – поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73 329 млн руб. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

ООО «Т-КОМ» – российский производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования (входит в состав топливной компании «ТВЭЛ»), предлагающий своим заказчикам линейку управляемых коммутаторов с программным обеспечением, разработанным в России и включенным в реестр отечественного ПО (единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных). Ключевыми потребителями продукции компании являются промышленные предприятия и ТЭК, атомная отрасль, научные и образовательные учреждения, здравоохранение, операторы связи и другие. К настоящему моменту ООО «Т-КОМ» освоило производство более 70 моделей управляемых коммутаторов для построения или модернизации любого сегмента телекоммуникационных сетей потенциальных заказчиков.