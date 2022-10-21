«Яндекс Go» поможет заказать товары в любой точке страны

С помощью «Яндекс Go» теперь в любой точке страны можно заказать одежду и обувь, бытовую технику и электронику, косметику и парфюмерию, детские игрушки и многое другое. Все эти товары — из ассортимента «Маркета», и их больше 40 млн. Товары, заказанные в Go, можно получить разными способами — например, с доставкой на дом или в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Во втором случае, когда посылка будет готова, в Go появится подсказка «За заказом Маркета». Достаточно нажать на нее — и сервис вызовет машину до ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Таким образом, «Яндекс» продолжает развивать приложение Go. Оно помогает горожанам справляться с повседневными делами: вызвать такси до работы или домой, арендовать машину или самокат, отправить посылку, заказать блюда из ресторана, купить лекарства, продукты и многое другое.

В Go действует кешбэк баллами «Плюса» за покупку товаров, оплатить заказ можно банковской картой или, к примеру, через «Систему быстрых платежей». Go позволяет рассчитаться за товары сразу или по частям — с помощью сервиса «Сплит». Второй вариант оплаты пригодится, например, при покупках на большие суммы.

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Возможность купить товары на «Маркете» с доставкой за один-два часа начали тестировать в «Яндекс Go» летом 2021 г., она действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. До сих пор таким образом покупатели могли заказать только товары, для которых действовала экспресс-доставка за один-два часа, — на «Маркете» около 2 млн таких товаров. Теперь в Go есть весь ассортимент маркетплейса — и число товаров выросло в 20 раз. Они доступны в самых новых версиях приложения «Яндекс Go» для Android и iOS.