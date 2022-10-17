Sitronics Group начнет поставлять российские операционные системы и сервисы НТЦ ИТ РОСА

Sitronics Group (входит в АФК «Система») стала официальным реселлером решений российского разработчика системного и инфраструктурного программного обеспечения НТЦ ИТ РОСА. Дистрибуторский портфель отечественных продуктов компании пополнился операционными системами для рабочих станций и серверов.

Программная платформа НТЦ ИТ РОСА включает среду виртуализации, серверные и десктопные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, инфраструктурные сервисы и защищенные приложения. Все продукты включены в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

Разработчик регулярно сертифицирует свои основные решения для работы с конфиденциальной информацией различного уровня секретности. Обеспечена совместимость продуктов с программными и аппаратными решениями ведущих отечественных и зарубежных производителей.

«В партнерстве с Sitronics Group мы нацелены предоставлять качественные отечественные решения для государственных и коммерческих инфраструктур», — отметил генеральный директор компании НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

Операционная система РОСА «Хром» создана на основе на 100% российского репозитория программных пакетов и библиотек. Всеми правами на саму операционную систему, репозиторий и среду сборки дистрибутива владеет НТЦ ИТ РОСА. Серверы, которые задействованы при разработке и дистрибуции ПО, размещены в России. Репозиторий ОС содержит более 50 тыс. приложений и компонентов.

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Еще одна универсальная операционная система РОСА «Кобальт» имеет в своем составе встроенные механизмы защиты информации от несанкционированного доступа. Предназначена для организации вычислительного процесса в защищенных автоматизированных системах различного назначения на аппаратных платформах с архитектурой x86. ОС выпускается в десктопном и серверном исполнении и сертифицирована ФСТЭК.

«Мы продолжаем расширять портфель решений для импортозамещения. Новое партнерство позволяет нам предлагать своим клиентам полную линейку операционных систем и среду виртуализации РОСА. С решениями разработчика и нашими компетенциями в сфере консалтинга и технической поддержки ИТ-инфраструктуры мы обеспечим непрерывное функционирование российских предприятий», — отметил вице-президент Sitronics Group по продажам и операционной деятельности Михаил Рыбчинский.