Разделы

Ритейл Дистрибуция Техника
|

Merlion и CET Group расширяют сотрудничество

Merlion и CET Group подписали соглашение о партнерстве, сообщили CNews представители Merlion. В портфеле Merlion продукция вендора представлена уже на протяжении пяти лет. Теперь же, согласно подписанному документу, Merlion будет не только реализовывать продукцию производителя, но и развивать и продвигать в своем партнерском канале высококачественные и высокотехнологичные запчасти и расходные материалы СЕТ, которыми можно обслуживать принтеры и МФУ крупнейших мировых производителей.

CET Group, основанная в 1996 г. в Китае, сегодня является крупным производителей и поставщиков запчастей и расходных материалов для печатающей техники почти по всему миру. Продуктовый портфель компании включает в себя ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, фьюзеры, термопленки и более 3 тыс. наименований других запасных частей.

Представители Merlion утверждают, что запчасти и расходные материалы отличаются отсутствием дефектов печати, совместимы с самыми популярными печатающими устройствами и обеспечивают их безопасное функционирование. ТМ СЕТ зарегистрирована на территории России, вся продукция имеет индивидуальную брендированную упаковку, что дает потребителям защиту от недобросовестных поставщиков и подделок. На продукцию действует официальная гарантия от производителя с доступной технической поддержкой.

Партнерам Merlion запчасти и расходные материалы под брендом CET уже доступны.

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант
Поддержка ИТ-отрасли

***

Merlion – это широкопрофильный дистрибьютор на российском рынке, развивает такие сегменты, как потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России зафиксировано первое в истории сокращение мобильного трафика. Причины

Американский банк заплатит 120 миллионов Сбербанку за то, что тот остался без техподдержки Dell

Казначейство покупает 10 тыс. Linux-совместимых ПК для своих подразделений по всей России

Nvidia окончательно уходит из России и закрывает офис. Сотни разработчиков будут уволены или вывезены из страны

Хакеры атаковали создателей американского самолета-невидимки F-35. Русские и китайские ОС в безопасности

«Т-платформы» – банкрот. Окончательно и бесповоротно

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября