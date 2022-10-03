Merlion и CET Group расширяют сотрудничество

Merlion и CET Group подписали соглашение о партнерстве, сообщили CNews представители Merlion. В портфеле Merlion продукция вендора представлена уже на протяжении пяти лет. Теперь же, согласно подписанному документу, Merlion будет не только реализовывать продукцию производителя, но и развивать и продвигать в своем партнерском канале высококачественные и высокотехнологичные запчасти и расходные материалы СЕТ, которыми можно обслуживать принтеры и МФУ крупнейших мировых производителей.

CET Group, основанная в 1996 г. в Китае, сегодня является крупным производителей и поставщиков запчастей и расходных материалов для печатающей техники почти по всему миру. Продуктовый портфель компании включает в себя ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, фьюзеры, термопленки и более 3 тыс. наименований других запасных частей.

Представители Merlion утверждают, что запчасти и расходные материалы отличаются отсутствием дефектов печати, совместимы с самыми популярными печатающими устройствами и обеспечивают их безопасное функционирование. ТМ СЕТ зарегистрирована на территории России, вся продукция имеет индивидуальную брендированную упаковку, что дает потребителям защиту от недобросовестных поставщиков и подделок. На продукцию действует официальная гарантия от производителя с доступной технической поддержкой.

Партнерам Merlion запчасти и расходные материалы под брендом CET уже доступны.

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Merlion – это широкопрофильный дистрибьютор на российском рынке, развивает такие сегменты, как потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.