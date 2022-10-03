Компания Axenix организовала обучение сотрудников и студентов по программным решениям «1С»

Компания Axenix (экс-Accenture), продолжая развитие практики «1С», завершила переобучение более 50 специалистов с SAP на направление «1С». Вторым этапом программы компания запустила образовательный курс по «1С» с возможностью стажировки и сертификации для студентов вузов Твери, где располагается технологический центр Axenix. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

В апреле 2022 г. в Axenix началась комплексная программа переподготовки для специалистов компании – «1С академия». Программа была разработана на основе методических материалов «1С» и международных практик проведения тренингов, которых исторически придерживались в Accenture. В рамках программы было уделено особое внимание обзору флагманских решений «1С» и подготовке к прохождению сертификации «1С профессионал».

Принять участие в работе «1С академии» можно было в разных форматах: очно или дистанционно, самостоятельно или в группе, с поддержкой наставника или преподавателя «1С». За четыре месяца сотрудники компании Axenix прошли обучение по направлениям «Концепция прикладного решения 1С:ERP управление предприятием 2», «Обзор прикладного решения 1С:Управление холдингом 8», а также «Основы программирования в системе 1С:Предприятие 8.3». Среди участников программы были как начинающие консультанты, так и опытные менеджеры компании.

«Программа переподготовки показала отличные результаты. За время обучения наши специалисты существенно расширили компетенции в части “1С” в дополнении к знаниям и экспертизе по SAP и стали еще более востребованы на рынке. Это важно, так как в России сегодня наблюдается высокий спрос на проекты по переходу на импортонезависимое ПО, в том числе по миграции с SAP на “1С”. Axenix это позволит более эффективно управлять и реализовать проекты благодаря накопленным знаниям и выстроенным коммуникациям с заказчиками», – сказала Кристина Грибовская, руководитель практики «1С» в Axenix.

Помимо этого, в конце сентября 2022 г. в Твери на базе технологического центра Axenix стартовали оплачиваемые курсы со стажировкой по направлению «1С». Программа вобрала в себя как теоретическую часть по изучению флагманских решений «1С», так и практическую часть с получением навыков работы в системе.

Целевая аудитория – студенты последних курсов профильных специальностей, а также сотрудники бизнес-организаций, собирающиеся получить квалификацию в ИТ. От кандидатов требуется наличие базовых знаний, желание интенсивно развиваться и в дальнейшем работать в этой области.

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«Результатом обучения для стажеров станут новые востребованные на рынке труда знания и навыки, а также официальный сертификат от “1С”. Наша цель как компании – получить на выходе специалистов, которые смогут успешно применять эти знания и навыки на проектах. У нас амбициозные цели, мы планируем организовывать подобные стажировки и в дальнейшем. “1С” – одно из самых перспективных направлений ИТ на сегодня», – отметил Дмитрий Крутиков, старший менеджер практики платформенных решений Axenix.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Компания предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.