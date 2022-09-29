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«Информзащита» и ARUDIT SECURITY объединяются для защиты от кибератак

Компания «Информзащита» заключила партнерское соглашение с российским разработчиком средств защиты информации ARUDIT SECURITY (АРУДИТ СЕКЬЮРИТИ). Теперь заказчики интегратора смогут воспользоваться решениями линейки SoftControl, которые обеспечивают многоуровневые меры защиты от целевых хакерских атак, деструктивного воздействия зловредного ПО, в том числе не детектируемого антивирусами, и инсайдерских угроз. Последние вызывают особое опасение – в первом полугодии 2022 года число предложений из-за границы сотрудникам российских компаний стать инсайдерами увеличилось в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Летом эта тенденция пошла на спад, однако эксперты прогнозируют ее возобновление осенью.

Компания АРУДИТ СЕКЬЮРИТИ – разработчик передовых программных решений в сфере информационной безопасности, является приемником проекта SafenSoft. АРУДИТ СЕКЬЮРИТИ осуществляет разработку, техническую поддержку программных продуктов линейки SoftControl, распространяет программные продукты линейки SoftControl через сеть авторизованных партнеров.

«Продукты семейства SoftControl обеспечивают многоуровневые меры защиты от деструктивного воздействия зловредного ПО, в том числе не детектируемого антивирусными средствами, таргетированных хакерских атак и действий инсайдеров. Функциональность SoftControl позволяет заместить распространенные в России решения зарубежных производителей. Мы ожидаем плодотворного сотрудничества с нашим новым партнером», – рассказал Светозар Яхонтов, генеральный директор ООО «АРУДИТ СЕКЬЮРИТИ».

Продуктовая линейка SoftControl развивается с 2003 года и включает инновационные программные решения для защиты от внешних и внутренних угроз конечных точек корпоративной сети и серверов, банкоматов, платежных терминалов, АСУТП, встроенных компьютеров медицинского оборудования. Реализация многоуровневых мер защиты на основе точных методов позволяет обеспечить низкое потребление системных ресурсов, отсутствие ложных срабатываний, совместимость с любым прикладным ПО.

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Функциональность контроля старта и активности всех процессов в системе позволяет выполнить требования Регуляторов на критической инфраструктуре:

  1. На рабочих станциях и серверах, банкоматах и платежных терминалах, компьютеризированных кассовых комплексах, позволяя выполнить требования международного стандарта PCI DSS и требований Банка России ГОСТ Р 57580.1-2017.
  2. На терминалах и контроллерах АСУ ТП, медицинском оборудовании под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows, позволяя выполнить требования по защите КИИ (Федеральный закон от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»).

В настоящее время решения производителя применяются в банках, на промышленных предприятиях, на объектах топливно-энергетического комплекса и транспорта, в индустрии производства программного обеспечения, в образовании и науке.

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