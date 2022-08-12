Самые высокооплачиваемые вакансии в крупнейших российских городах в ИТ в августе 2022 года

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 109 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения августа в ИТ.

Самым высокооплачиваемым предложением в подборке августа стала вакансия PL/SQL разработчика в ведущем российском разработчике и поставщике ИТ-решений для финансового сектора. Такому специалисту предлагают зарплату 350 тыс. руб. Требуется знание банковского бизнеса и продуктовых направлений, а также навык технического английского языка.

В топе наиболее высокооплачиваемых предложений августа — вакансии в снабжении и ритейле, строительстве и производстве, финансах и юриспруденции, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении, маркетинге, общественном питании и ИТ.

На втором месте – вакансия веб-программиста в игровой индустрии в Санкт-Петербурге на зарплату от 180 тыс. руб. Требуется высшее техническое образование в области информационных технологий, опыт разработки web-приложений используя C#, в качестве программиста не менее одного года, технический английский язык для чтения документации и деловой переписке и владение следующим стеком технологий: C#, желательно Bridge .NET. Приветствуется: опыт разработки казуальных игр, знание web-технологий Typescript, PixiJS.

Также в Санкт-Петербурге ведущему программисту-разработчику «1С» предлагают от 150 тыс. руб. Требуется опыт работы от одного года и высшее образование, а также знание основ бухгалтерского, кадрового учета и регламентированного учета и/или глубокое знание управленческого и оперативного учета, опыт работы по доработке и обновлению нетиповых конфигураций, знание механизмов платформы «1С Предприятие» 8.2-8.3; наличие сертификатов по «1С», знание производственных процессов, знание и понимание принципов производственного учета и планирования – приветствуется.

На вакансии программиста «1С» в Омске предлагают зарплату от 100 тыс. руб. Успешный кандидат должен иметь опыт работы на аналогичной должности от одного года. Компания предлагает полностью удаленную работу, а также оплату обучения для сотрудников.

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В рейтинг также вошла вакансия программиста «1С» в Челябинске с зарплатой от 70 тыс. руб.

HR-активность стабильна. Индекс рынка труда составляет 0,98 пункта (лишь на 0,02 пункта ниже средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды 2017-2019 гг.). За неделю HR-активность не изменилась число вакансий уменьшилось на 3%.

За первую неделю августа наибольший прирост спроса зафиксирован в сфере закупок: число вакансий выросло на 16%. Количество ИТ-вакансий практически не изменилось (+1%).