Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: за полугодие продажи ноутбуков в России выросли на четверть, китайские бренды сохраняют 30% рынка

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала спрос на российском розничном рынке ноутбуков в первом полугодии 2022 г. Продажи достигли порядка 1,4 млн штук и 90 млрд руб., что больше в штуках на 10% и более чем на четверть в деньгах относительно прошлого года. В М«М.Видео-Эльдорадо» динамика спроса оказалась выше рынка – почти на 20% в количественном выражении и более чем на 30% в денежном за счет широко представленного ассортимента, доступных цен и оперативного запуска в марте-апреле программ кредитовая и рассрочки. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Категория ноутбуков в 2022 г. пользуется у россиян устойчивым спросом и остается востребованной для работы, учебы или игр. Российский рынок выглядит стабильным на фоне временного снижения покупательской активности после повышенного инвестиционного спроса в конце февраля-начале марта 2022 г. и изменений в цепочках поставок – за первое полугодие в целом демонстрирует уверенный рост при небольшом снижении спроса во втором квартале.

В апреле-июне 2022 г. объем продаж ноутбуков в России составил порядка 510 тыс. штук и 30 млрд руб. Продажи китайских производителей оказались на уровне 2021 г. Их доля, как и в целом по полугодию, составила порядка 30% в штучном объеме рынка, против четверти годом ранее. По размеру экрана наибольшую долю продолжают занимать устройства 15-16 дюймов – около 70%.

Руководитель департамента «Домашний офис и фото» группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников: «С учетом того, что российский рынок подвергся кардинальным изменениям, цены на технику сейчас стабилизировались и находятся на привлекательном уровне. “М.Видео-Эльдорадо” предлагает широкий выбор компьютерной техники по ценам на уровне февраля или ниже, товары регулярно участвуют в распродажах и специальных предложениях. Также с апреля снова действуют программы рассрочки. Мы адаптируем бизнес-процессы, которые касаются управления ассортиментом и его развития, чтобы предложить покупателям максимально широкий ассортимент – для этого привлекаем новых партнеров и продолжаем взаимодействовать с доступным пулом брендов. Сейчас у нас имеется достаточный запас по ноутбукам и другим готовым компьютерным решениям, чтобы удовлетворить покупательский спрос, и сток пополняется. Он сопоставим с объемами прошлого года, по некоторым брендам запасы даже шире. Сейчас в наших сетях доступно порядка 500 моделей мобильных компьютеров от популярных у россиян производителей – HP, Asus, Acer, Apple, Huawei, Honor, Lenovo и других».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 марта 2022 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России. Общая площадь магазинов группы составляет 2157 тыс. кв. м.