Количество мошеннических сайтов в первом квартале 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом

Количество атак на бренды и частные лица с использованием методов социальной инженерии с каждым годом заметно возрастает. За I квартал 2022 г. команда BI.ZONE заблокировала в общей сложности 16311 вредоносных ресурсов: в январе — 9048, в феврале — 4488, в марте — 2211. Это в три раза больше показателя за аналогичный период в 2021 г. Спад количества мошеннических доменов за март по сравнению с началом года связан с обострением внешнеполитической ситуации, из-за которого мошенники сфокусировались на других типах атак, например, на DDoS-атаках. Однако фишинг до сих пор остается популярным вектором атак на различные организации.

Для сравнения, за весь 2021 г. BI.ZONE отправила на блокировку более 23 тыс. фишинговых и мошеннических сайтов, из них в зоне .ru/.рф — 3382 мошеннических сайта. При этом по версии Координационного центра, за прошлый год BI.ZONE заблокировала наибольшее число мошеннических сайтов среди российских вендоров. На втором месте Group-IB (3349), на третьем — FinCERT Центробанка РФ (2063).

«У нас есть платформа BI.ZONE Brand Protection, которая выявляет утечки данных, а также помогает контролировать инфополе и защищать репутацию в соцсетях. Она включает мониторинг открытых источников, мошеннических и закрытых ресурсов. Мы постоянно совершенствуем наши алгоритмы и добавляем новые автоматизированные инструменты, что позволяет нам охватывать все больший объем мошеннических ресурсов и лучше защищать наших клиентов», — сказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Клиентами BI.ZONE Brand Protection являются более 100 компаний из разных отраслей: ритейла, финансов, здравоохранения, телекома, ИТ.

На основе своего опыта эксперты BI.ZONE подготовили рекомендации, которые помогут распознать фишинговые сайты: всегда проверяйте наличие префикса HTTPS, который обеспечивает безопасное соединение. Сайт должен открываться без ошибок, а в его адресе не должно быть опечаток.

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Если есть подозрения, что страница оказалась фишинговой, следует сообщить об этом в BI.ZONE или любую другую из организаций, указанных на сайте доменныйпатруль.рф/advice. Они проверят и заблокируют мошеннический ресурс.

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BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других.