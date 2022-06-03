Группа «Т1» на шестом месте рейтинга CNews крупнейших ИТ-компаний России

Группа «Т1» заняла шестое место в рейтинге CNews крупнейших отечественных ИТ-компаний, поднявшись на три позиции по сравнению с рейтингом прошлого года. Выручка группы «Т1» по итогам 2021 г. выросла на 48,2% – с 59,2 млрд до 87,7 млрд руб. Холдинг также входит в число самых быстрорастущих и самых эффективных компаний отрасли по версии CNews.

Основные доли выручки группы «Т1» в 2021 г. пришлись на системную интеграцию, разработку программного обеспечения и ИТ-консалтинг. Количество заказчиков холдинга увеличилось на треть по сравнению с 2020 г. – до более чем 350 организаций, среди которых государственные структуры и крупнейшие компании основных отраслей экономики. Среди ключевых клиентов группы – финансовые организации, телекоммуникационные компании и государственный сектор.

2021 г. стал годом масштабных изменений для компании. В 2021 г. группа «Т1» завершила бизнес-трансформацию, провела ребрендинг, утвердила новую стратегию. Масштабные преобразования потребовали усиления команды и увеличения численности сотрудников, которая сегодня превышает 14,5 тыс. человек.

«В 2022 г. несмотря на новые внешние обстоятельства группа “Т1” продолжает устойчивый рост, занимает новые и освободившиеся ниши на ИТ-рынке, стремится к внутренней оптимизации для повышения эффективности бизнеса. Мы фокусируемся на крупных проектах по цифровизации в различных отраслях, интеграционных проектах с фокусом на российские решения, а также на развитии собственных продуктов и услуг, обладающих высокой ценностью для решения бизнес-задач заказчиков», – отметил Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г.. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании Группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.