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Эксперты «Транстелекома»: в I квартале 2022 г. DDoS-атаки участились в четыре раза

Специалисты компании «Транстелекома» выпустили аналитический отчет о количестве и характеристиках обнаруженных и пресеченных DDoS-атак. В течение I квартала 2022 г. в четыре раза увеличилось количество атак на компании, информационную безопасность которых обеспечивает ТТК. С помощью сервиса «Защита от DDoS-атак» угрозы были успешно отражены. Об этом CNews сообщили представители «Транстелекома».

Наибольшая часть DDoS-атак (почти 40%) была направлена на государственные организации. Треть инцидентов пришлась на транспортную отрасль. В период с 25 февраля до конца марта 2022 г. было зафиксировано резкое увеличение количества атак на предприятия финансовой отрасли, банки. В сравнении с аналогичным периодом 2021 г. в пять раз увеличилось число инцидентов в энергетических и телекоммуникационных компаниях.

Средняя продолжительность атак составила около двух часов, а максимальная – более 30 дней. Скорости атак варьировалась в широком диапазоне от незначительных до существенных, более 75 Гбит/сек.

Основными разновидностями стали атаки UDP и SYN, суть которых сводится к отправке большого количества запросов в достаточно короткий срок. До окончания или пресечения таких инцидентов сервисы или сайты не могут поддерживать нормальную работоспособность, что может привести к финансовым убыткам и репутационным потерям.

Компания «Транстелеком», провайдер цифровых сервисов, оказывает и развивает услугу «Защита от DDoS-атак». Это многоуровневая система фильтрации входящего трафика, которая обеспечивает защиту интернет каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Поддерживаются режимы защиты от DDoS-атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов либо c перенаправлением трафика после обнаружения DDoS-атак.

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Цифровизация

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Компания ТТК входит в пятерку ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России. ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяженностью более 83 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль TTK EurasiaHighway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних стран, включая Китай, Японию, Монголию, КНДР, Финляндию, страны Балтии и СНГ и является оптимальным маршрутом между Европой и Азией.

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